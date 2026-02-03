外溢保單保費年飆61% 新契約突破400億元

國人健康意識提升，使得外溢保單買氣竄升。根據金管會最新統計，去(2025)年壽險業外溢保單新契約初年度保費收入突破400億元關卡，全年達446億5,207萬元，較前(2024)年大幅上揚61%，可見在高通膨與健康意識升溫背景下，外溢型商品已成為推升壽險業保費成長的重要引擎。

不過，值得注意的是，保費金額快速攀升，並未同步反應在銷售件數上。金管會統計發現，去年全年外溢保單新契約件數約129萬9,768件，年增幅僅9%，呈現「保費跳升、件數溫和成長」的結構性變化，凸顯市場動能主要來自單筆保費較高的商品，而非大量件數堆疊。

進一步觀察市場結構，金管會已核准或備查15家壽險公司、合計305張具外溢效果的保險商品。從保費收入排名來看，去年初年度外溢保單保費前3大壽險業者，依序為國泰人壽、南山人壽及富邦人壽，反映出大型壽險公司在商品設計與通路布局上仍具優勢。

若以商品類型區分，健走型外溢保單仍是市場主流。去年健走型保單新契約件數達61萬975件，年升34.57%，穩居各類型之首；健檢型保單則以24萬4,802件居次，但件數較前年小幅下滑近3%。從保費收入角度來看，健走型同樣居冠，初年度保費衝上187億8,168萬元，年飆24.27%；健檢型則為49億7,763萬元，年彈7.56%，兩大類型在市場定位與客群接受度上存在差異。

金管會指出，去年外溢保單保費收入顯著攀升，主要與業者銷售策略調整有關，尤其是部分壽險公司推出單筆保費額度較高的商品，帶動去年第4季整體保費表現。相較之下，件數僅呈現溫和擴張，銷售並未出現爆量，而是朝「高保費、精準客群」方向發展。

實物給付型保險商品的表現則呈現不同走勢。金管會核准與備查7家壽險公司、合計52張實物給付型保單，截至去年底，新契約銷售件數約45萬3,286件，年增率高達74%；然而，初年度保費收入僅約8億7,238萬元，反而較前年同期的17億3,670萬元腰斬，年降約50%。保費收入排名方面，前3名同樣由國泰人壽、富邦人壽及南山人壽包辦。

金管會分析，件數增長、保費下降的落差，主要與商品結構與銷售策略有關，一方面，部分壽險公司力推海外醫療專機運送等服務型商品，保費相對偏低；另一方面，有些業者選擇停賣部分實物給付型商品，導致整體保費收入縮減。

