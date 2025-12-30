外溢保單保費收入大增 前3季超越2024全年

國人健康意識提升，帶動外溢保單市場迅速擴張。根據金管會最新統計，今(2025)年前3季新契約保費收入達278.77億元，比去(2024)年同期190.7億元大增46%，不僅提前超越去年全年水準，也改寫歷史新高紀錄；若加計主要壽險公司10月數據，推估市場規模已突破310億元，外溢商品已成健康險成長的重要推力。

從整體壽險市場觀察，外溢商品在健康險新契約的比重持續拉高，依保發中心資料，今年截至第3季底，壽險業健康險新契約保費收入約329.14億元，其中具外溢效果的保單貢獻度明顯，成為支撐健康險的主要來源之一。

廣告 廣告

外溢保單數量同步提高，金管會表示，截至去年底具外溢效果的保單約245張，今年第3季已達到299張，平均每季新增近20張。去年全年外溢保單新契約保費收入為277.48億元，今年前3季即已超車，顯示市場成長動能加速，且集中於少數大型壽險公司。

目前外溢保單市場仍由3大壽險公司領跑，國泰人壽自2016年推出首張外溢保單以來，總計開發逾百張商品，現行銷售逾50張；今年截至10月底，新契約保費收入243億元，與去年同期132億元相比年升84%。

南山人壽現行銷售的外溢保單有40餘張，今年第3季底累計銷售件數高於37萬件，保費收入41億元，單季件數增幅破5成；富邦人壽於截至10月底時，現售具外溢效果商品共29張，整體銷售表現維持雙位數上揚，年增率約14%。

從商品銷售結構來看，外溢保單的成長並非來自件數大幅飆高，而是單件保單保費與附加價值提升。市場觀察，近年民眾健康意識高漲，對健檢、慢性病管理與長期照顧風險的關注度升高，使外溢保單逐漸由「事後理賠」導向，轉為結合健康管理與預防概念的保障工具。

隨著規模放大，壽險業者陸續調整商品設計與回饋。國泰人壽已規畫將外溢回饋機制由直接減免保費，改為贈送點數形式，讓保戶兌換商品或服務，以強化保險與日常生活的連結；富邦人壽則延續結合健康行為的差異化費率設計，發展以健康促進與風險預防為核心的保險商品，外溢保單競爭逐步朝預防型保障模式演進。

原文出處

延伸閱讀