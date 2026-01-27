外溢保單熱銷！2025年新契約保費446億元、件數 雙雙創新高

外溢保單新契約保費收入和件數均創下史上新高。（記者邵敏／攝影）

外溢保單新契約保費收入和件數均創下史上新高！根據金管會統計，受惠於壽險公司推出保費較高的商品及商品策略推動，去年全年度外溢保單的新契約保費收入共446億5,207萬元，年成長61%，共賣出129.97萬件，年成長9％，相較之下，實物給付型保單的新契約件數雖然年增74%，近45.32萬件，新契約保費收入卻衰退50％，僅8.72億元。

保險局統計已核准及備查15家公司共305張外溢保單銷售情形，去年度新契約保費收入和件數都創下史上新高，保險局副局長蔡火炎指出，相較2024年，去年的外溢保單件數成長幅度有限，但整體新契約保費收入明顯增加，主因在於部分壽險公司如國泰人壽推出單筆保費較高的商品，帶動整體保費規模上升。該外溢保單多並非單一外溢機制，而是結合運動、體況等兩種以上的外溢效果，屬於混合型外溢商品，也可搭載於投資型保單，因此單筆保費金額相對較高。

保險局統計2025年全年具外溢效果保險新契約表現，以國泰人壽居冠。國泰人壽全年新契約件數為58.5萬件，較2024年近42.7萬件明顯成長；新契約保費收入近347.9億萬元，較前一年的178.5億元增加大幅增加，顯示高保費商品銷售動能強勁。

南山人壽新契約件數為51萬件，較2024年的58.4萬件略為下降，但新契約保費收入近56.3億元，與2024年的56億元大致持平；富邦人壽新契約件數近13.8萬件，較2024年的12.2萬件成長，新契約保費收入近27.8億元，也較前一年逾24.9億元增加。

至於實物給付型保單，蔡火炎表示，雖然新契約件數較2024年同期成長，但新契約保費收入反而下滑，主要原因在於商品結構改變。部分公司推出以海外醫療專機運送等服務為主的實物給付型商品，此類商品保費相對較低，雖帶動銷售件數增加，但對整體保費收入挹注有限。另有部分壽險公司如國泰人壽已停賣或調整實物給付型商品線，亦影響實物給付型保單的新契約保費收入，使其相較2024年同期呈現減少。

