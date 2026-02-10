外溢保單2025年新契約保費衝新高 壽險業積極布局

（中央社記者蘇思云台北10日電）台灣邁入超高齡社會，民眾健康意識抬頭，帶動台灣外溢保單市場2025年新契約保費衝上新台幣446億元新高，國泰人壽、富邦人壽與南山人壽積極推出外溢保單，現行以透過現金回饋、保費折減等方式最受保戶歡迎。

外溢保單是把保障轉換到健康促進的保險模式，主要方式包括保戶透過運動、健康飲食、定期健康檢查等行為，達成保險公司設定的健康目標，就可獲得額外回饋，像是保費折扣、現金或點數回饋等。

金管會目前核准與備查15家壽險、合計305張外溢保單商品。2025年外溢保單新契約銷售件數為129萬9768件，年增9%，初年度保費收入約446億5207萬元，創下歷年新高，年增61%。2025年新契約保費收入前3名，分別為國泰人壽、富邦人壽與南山人壽。

國泰人壽自2016年推出首張外溢保單開始，在2025年完成「健康險全外溢」，把外溢機制全面導入各類健康險商品，包含重大傷病、住院醫療、癌症、長照等多元保障領域，截至2025年底現售外溢保單約50檔，國壽外溢保單保戶累積近80萬人。

國泰人壽外溢保單結合健康與數位服務，以自家開發的「FitBack健康吧」健康促進平台為核心。保戶可以透過日常運動、穿戴裝置或線上檢測完成任務後，可依會員等級享有保費折減，是最受保戶青睞的回饋機制。

富邦人壽表示，民眾健康意識抬頭，2025年外溢保單全年新契約件數、初年度保費收入分別年增13%與11%，整體持續成長。目前現售外溢保單商品類型涵蓋壽險、健康險與意外險等，其中以健康險為最大宗。

富邦人壽現售外溢保單共27張，主要以運動習慣、體況標準，以及健康促進行為作為回饋依據，例如健走、一般健檢、疫苗接種以及血糖、肝指數、骨質密度檢測等多元健康指標，提供保費折減或回饋金。根據內部統計，以一般健檢獲得保費折減最受歡迎，只要完成身高、體重、血壓、血糖、血脂肪等基本檢查，就可獲保費折減。

南山人壽目前架上超過40張外溢商品，包含住院日額險、實支實付險、手術醫療險、重大疾病險、癌症險、長照險、精選傷病保險與牙齒險等。現行外溢保單以現金回饋和保障增額2類型為主，申請回饋狀況上以現金回饋最受青睞。

南山人壽指出，申請現金回饋外溢的南山人壽保戶，有近5成達到5A條件（5項健康指標都達標），可獲得保費10%的現金回饋；若放寬至4A以上（含5A）體況的保戶則達7成，顯示外溢回饋機制也間接鼓勵民眾自主維持良好體況。

安達人壽目前有7張外溢保單，近期推出外溢保單「安心溢起動定期保險」，以傷害險、健康險角度出發，保單設計外溢機制，保戶只要每一保單年度在指定醫療院所進行身體組成分析，若檢測數值符合保單條款約定的A+體位，次年年繳保費可折減5%。

展望未來，富邦人壽表示，隨著數位科技發展與健康管理意識持續提升，預期台灣外溢保單市場仍深具成長潛力，相關回饋機制與應用場景將朝向更多元、更多層次方向發展。（編輯：張均懋）1150210