外牆修繕慢 北市府祭罰鍰催促

台北市商業區有913棟高風險建築物，應於去年底前完成外牆安全診斷檢查初次申報，台北市建管處15日表示，實際申報數量僅358棟、202棟仍在修繕，對已完成外牆安全診斷檢查申報，但逾期仍未修繕的建築物，最高將開罰10萬元罰鍰並得連續裁罰。議員建議市府規定不應只限於商辦大樓，必須擴大至所有須修繕的老房子，推動政策也應以補助為主、裁罰為輔。

台北市建築物30年以上約10萬餘棟，占全市的百分比88％。北市雖積極推行公辦都更，但都更等待過程老舊建物難免出現如外牆剝落等公安意外，建管處已訂定「外牆應申報建築物逾期未修繕案件裁處原則分級表」，依申報進度、修繕態樣及展延期限分成4種類型，對已完成外牆安全診斷檢查申報，但逾期仍未修繕的建物，將處6萬至10萬元罰鍰，並得依法採取連續裁罰，直至落實修繕。

此外，北市都更新處提供老屋拉皮更新補助，每案核准補助上限以不逾核准補助項目總工程經費50％，且不超過1200萬元為限。

國民黨議員林杏兒認為，跟不上都更的商辦大樓，因沒有修繕外牆可能會發生磁磚剝落導致民眾生命財產受潠，確實有裁罰必要性，但不該僅限於商辦，應擴大到所有必須修繕的老舊房屋。

民進黨議員林亮君指出，以往很多大樓的公安申報不斷拖延，有些甚至沒有管委會，導致公安申報受到許多阻礙，建管處藉裁處分級表邁出第一步是好事，不過，先求有就要再求好，同時要有罰則和補助，棍子、胡蘿蔔齊下才能促使大家向前走，她呼籲行政單位應更積極與民眾溝通，至少在今年底達到7成高風險建築物申報。

民眾黨議員林宥丞說，北市對外牆安全的新裁罰政策，重點還是要放在「補助為主、裁罰為輔」較恰當，因外牆剝落主因還是在老舊大樓須翻修，不論是商業區還是住宅區的老屋修繕，若內容涉及變更使用執照者須經全建物所有權人同意，這才是導致外牆翻修最大的困難，可考慮放寬法規、制度上所有權人都要同意的限制，可減少訴訟和地方政府資源的浪費。