外牆修繕遭酸「魔改」、像紙紮屋 桃園青年局：藝術應無關政治

桃園市政府斥資約1,500萬元翻新青年局行政大樓外牆。（翻攝自詹江村臉書）

桃園市政府青年局行政大樓因建物漏水、壁癌以及外牆磁磚剝落，極具安全疑慮，市政府斥資約1,500萬元修繕，歷經9個多月完工，以嶄新亮橘色外觀亮相，卻遭議員狠酸「魔改」、像「紙紮屋」。對此，桃園青年局回應，議員用特定政治立場在美學上做文章，傷害在地設計師熱忱，深表遺憾。

桃園市青年局行政大樓建於民國79年建置，前身為中壢市民代表會，已使用逾30年，過去外牆原採早期磁附工法，長期受日照、風雨及溫差影響，黏著層老化屬結構性問題，經專業評估後，桃園市政府編列約1,500萬元進行整修，防止磁磚脫落、降低意外風險，並延長建築物使用年限、提升公共安全、改善洽公環境。

廣告 廣告

不過，整修後的青年局行政大樓外牆卻遭桃園市議員黃瓊慧批評「魔改」、「好歹美感也顧一下」，更酸使用「小畫家」處理。對此，桃園市青年局回應，設計規畫階段，監造單位提出多項方案，經審慎評估後，確認工程核心重點為防漏水及解決外牆安全問題，外牆顏色是依專業設計程序選定，並邀請設計庫顧問提供專業意見作為選色參考，延續原有色系，以維持整體環境視覺的連續性與協調性。

青年局指出，單位一向尊重專業、支持在地設計能量，公共工程的規劃與執行皆以安全、功能及公共利益為最優先考量。參與此次外牆更新的顧問中，也有市長鄭文燦任內就長期協助青年局的專業人士，藝術及美學理應無關政治，尊重創意及專業才有助於桃園，乃至於臺灣藝術人才發揮長才。

青年局強調，工程完工後，將有效提升建築整體安全性，改善洽公與使用環境，為青年及市民提供更安全、舒適且具品質的公共空間。對於特定議員不重視過去未能及時修繕所造成的風險，卻使用特定政治立場在美學上做文章，傷害在地設計師的熱忱，深表遺憾。





更多《鏡新聞》報導

長榮空服員抱病執勤猝逝！座艙長記大過降級 工會籲公布霸凌調查

今年首例漢他病毒7旬翁發病8天亡 家附近捕獲2老鼠驗出陽性

無照駕駛加重罰則明上路 初犯最高機車罰3.6萬、汽車6萬元