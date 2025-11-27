外牆易燃材質恐成奪命關鍵 港警逮5人調查

宏福苑大火，外牆搭建的棚網，遭質疑沒有阻燃效果，窗戶也用保麗龍封住。（圖／TVBS）

香港「大埔宏福苑」大樓發生嚴重火災，造成多人死亡，事件震驚社會。初步調查顯示，大樓外牆搭建的綠色棚網可能未具阻燃功能，窗戶使用保麗龍封住，加上竹子鷹架等高度易燃物，導致火勢異常快速蔓延。港警已以涉嫌過失殺人罪名，逮捕負責維修工程的「宏業建築工程」公司五名人員，包括董事及工程顧問。香港廉署也成立專案小組，追查是否涉及貪污，而各界專家則紛紛指出工程材料使用不當的嚴重問題。

港媒記者實際測試發現，有阻燃功能的棚網不容易著火，而無阻燃功能的網則一點就著。這兩種網價差約台幣160元，雖然大樓法團主席表示工程廠商聲稱棚網都有防火證書，但真實情況仍有待調查。警方調查發現，在未受火災影響的建築物中，每層樓靠近電梯大廳的窗戶外都安裝了發泡膠包封，這種易燃材料從去年8月開始裝修就貼在住家窗上。

香港執業安全師學會會長李光昇表示，專家們逐一檢視大火延燒速度異常之快的原因，包括外牆使用的保護網、保護膜、防水帆布以及塑膠布，這些疑似沒有符合防火標準，再加上窗戶竟然用保麗龍封住，這些都是高度易燃物。

香港理工大學副教授Xinyan Huang指出，竹子是易燃材料，而且香港正值旱季，這些竹子極易被點燃，一旦點燃，火勢蔓延速度會非常快。他強調，由於竹子是垂直排列的，火勢基本上會毫無阻礙地向上蔓延，而且這種情況下滅火幾乎是不可能的。

宏福苑大夥，奪走多條人命，香港廉政公署27日下午發布新聞稿指出，由於事件涉及重大公眾利益，廉署成立專案小組，調查這起維修工程是否涉及貪污。

