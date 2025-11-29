外牆棚網真的防火？宏福苑大火後官方說法反覆 評論員轟：越查越困惑

香港新界大埔宏福苑 26 日下午發生重大火災，目前已造成至少 120人死亡，是香港近 80 年來最嚴重的火災事故。 圖：翻攝自 @Jason23818126 X 帳號

[Newtalk新聞] 香港大埔宏福苑大火奪走至少 128 條人命，至今仍有失聯者未尋回，災後究責聲浪排山倒海。香港政府記者會上第一時間強調外牆棚網與保護網「達到阻燃要求」，並將起火原因指向貼於外牆的發泡膠板，此舉不僅未能平息社會疑慮，反而引發更多質疑。時事評論員馮睎乾直言，官方所謂「初步調查」，不但未釐清真相，反而「越查越令人困惑」。

馮睎乾指出，社會普遍期待政府至少做好三件事：釐清真相、嚴肅問責、修補制度缺失，但目前的發展，顯然與民眾期待仍有巨大落差。香港保安局長鄧炳強日前表示，初步檢驗顯示宏福苑外圍棚網與保護網「並無發現不符合阻燃要求」，僅窗外發泡膠屬高度易燃，暗指發泡膠才是釀災主因。

廣告 廣告

不過，馮睎乾質疑，官方說法刻意使用「並無發現不符合」的曖昧表述，並不等同於「確定符合阻燃標準」。他直言，這類雙重否定語句，實際上反映出審查單位只是「看過報告」，卻無法證明物料本身真的安全可靠。

政府文件也指出，房屋局獨立審查組去年 10 月僅「監察承建商現場抽樣燃點棚網」，並且「未發現助燃情況」。但專業測試本應包含燃燒時間、角度、撤火後自熄速度等完整程序，單靠現場點火觀察，根本稱不上嚴謹科學檢驗。更令人質疑的是，抽樣過程還由承建商人員在場，若物料本身不合格，是否會主動送驗劣質樣本，也引發外界強烈質疑。

「政府公報」則聲稱，近期已在 5 個大型維修屋苑進行「初步現場採樣」，並交由政府化驗所測試，結果同樣是「並無發現不符合阻燃要求」。但巧合的是，其中包括宏福苑唯一未被波及火勢的宏志閣，其棚網因風向未受火焰直接侵襲，完整度原本就異於其他災區，代表性備受質疑。

與此同時，民間實測結果卻完全相反。《香港01》11 月 28 日報導，裝修師傅針對穗禾苑等 4 種棚網物料實測，結果 3 種一點即燃，與官方「無不符合」說法形成強烈對比。

更引發震撼的是，《文匯報》記者日前在與宏福苑同屬同一承建商的炮台山富嘉閣進行現場直擊，從垃圾斗中撿拾剛被棄置的棚網、布邊與發泡膠，當場以打火機測試，三種物料全數在數秒內猛烈燃燒，黑煙與塑膠刺鼻味竄出，完全不具阻燃效果。

報導與馮睎乾還揭露，這些物料原本張貼有所謂「CNAS 認證」的阻燃檢驗報告，生產商來自中國山東，化驗單位為「濱州市檢驗檢測中心」。但報告封面英文錯漏百出，排版粗糙，「Inspection」的字母被硬生生截肢解體，分割得老死不相往來，予人一種「業餘、不認真，和像馬戲團」的觀感。

馮睎乾直言，如果這些報告是承建商造假，那是企業問題；但若報告屬實，卻經不起簡單打火測試，那就代表官方所依賴的阻燃標準，恐怕「寬鬆得令人心寒」。他反諷，若真相是「火」，那政府管控消息如同「阻燃能力」，阻燃效果肯定達標。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

香港大埔宏福苑火災128人罹難逾200人情況不明 火災調查需時3至4週

香港77年來最慘 宏福苑大火上修至128死、79傷 仍200人下落不明