外牆翻新遭酸「超越華國美學」桃園青年局回應了

桃園市青年局行政大樓以使用逾30年，過去外牆原採早期磁附工法，長期受日照、風雨及溫差影響，黏著層老化屬結構性問題。（青年局提供／廖姮玥桃園傳真）

桃園市青年局編列約1500萬元預算，進行大樓外牆整體更新工程，工程於去年12月完工，嶄新的亮橘色外觀，引起地方熱議。（青年局提供／廖姮玥桃園傳真）

桃園市青年局行政大樓使用至今已逾30年，建築磁磚老舊剝落，極具安全疑慮，市府斥資約1500萬元，啟動外牆更新工程，近期嶄新亮橘色外觀亮像，卻遭綠營議員酸，「超越華國美學、是小畫家弄的嗎？」；但民眾卻認為，年輕活力的顏色，符合青年形象。市府青年局則表示，藝術及美學理應無關政治，尊重創意及專業才有助於桃園乃至於台灣藝術人才發揮長才。

青年局行政大樓建於民國79年建置，前身為中壢市民代表會，已使用已逾30年，過去外牆原採早期磁附工法，長期受日照、風雨及溫差影響，黏著層老化屬結構性問題，經專業評估後，青年局編列約1500萬元辦理整修，工程將整體更新外牆部分，設計以防止磁磚脫落、降低意外風險，並延長建築物使用年限，及確保使用安全，提升公共安全並改善洽公環境。

廣告 廣告

民進黨籍議員黃瓊慧在網路上酸，超越華國美學、是小畫家弄的嗎？青年局外觀遭張善政市府「魔改」，議員在議會通過整修外牆磁磚、壁癌、漏水等工程，2年編列約1800萬經費，好歹美感也顧一下吧，一堆人經過這裡都傻眼了。

國民黨籍議員梁為超表示，青年局已使用逾 30 年，過去磁磚剝落、漏水等狀況頻傳，編列經費修繕完全是好事，且該工程單純僅是外觀整修而已，經費也不高，議員應該扮演好監督的角色，而不是對建築外觀品頭論足，且有許多市民反映整修後的辦公大樓變得亮麗，好看、整齊舒服，且審美本就見仁見智，議員應該著重地方建設，而不是在網路上探討外觀如何，拘泥在外觀上大作文章，根本沒必要。

民眾認為，青年局就該有青春、活力的樣子，審美是非常主觀的，且孩子經過也讚嘆像樂高minecraft城堡般。也有民眾說，原先磁磚因老舊掉落，行經都有危險，早該修繕了，且嶄新外觀充滿童趣，也很有朝氣、非常可愛。

設計評審顧問葉洋表示，該設計考量安全性、經費、設計等多項元素，綜合考量下評選出此設計，且美感為主觀意識，尊重不同意見。

青年局回應，尊重專業、支持在地設計能量，公共工程之規畫與執行，皆以安全、功能及公共利益為最優先考量，且設計皆邀請設計庫顧問提供專業意見作為選色參考，延續原有色系，以維持整體環境視覺的連續性與協調性，另外參與這次外牆更新的顧問中，也有前市長鄭文燦任內就長期協助青年局的專業人士，對於特定議員不重視過去未能及時修繕所造成的風險，卻總是用特定政治立場在美學上做文章，傷害在地設計師的熱忱，青年局深表遺憾。

更多中時新聞網報導

澳網》女單決賽 球后再戰芮芭奇娜

醫院評鑑延至6年 日常化監測

帕拉斯主唱被封「新店金城武」曾月收百萬