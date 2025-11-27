外甥信義辦世紀婚禮！關穎曝和梁朝偉「私下互動」 自爆更愛周潤發

關穎滿足現在的狀況。蘋果愛美獎提供

關穎今（27日）出席「蘋果愛美獎」，對變美頗有研究的她，之前與理科太太攜手合作Podcast節目，討論變老與更年期話題，她表示在追求美這條路上一定永遠不會覺得完美，但她滿足現在的狀況，尤其是健康方面，除了年度健康檢查之外，日常運動也不可少。她在半年前因為荷爾蒙失調導致怎麼樣都瘦不下來，陷入低潮期，她無奈分享：「覺得自己已經很努力了，但是體重數字不減反增，會很沮喪。」

關穎（左起）、曾馨瑩出席蘋果愛美獎。蘋果愛美獎

關穎情緒起伏大 笑曝老公「對抗兩個更年期」

而關穎雖然外表保養得宜，但「內在」仍然出現一些狀況，她透露自己常常睡不好、口乾舌燥、皮膚乾燥、眼睛也比較乾，包括情緒波動更是辛苦到家人，表示自己很容易理智線斷掉，對先生發火。而先生不僅要面對自己的更年期，也要同時對抗小孩的青春期，讓關穎笑說「所以他常常買醉」。

出席表外甥婚禮 遇梁朝偉開玩笑「更愛周潤發」

此外，關穎日前出席東裕集團第三代的喜酒，新郎Justin是她的表外甥，且當年關穎同樣自在寒舍艾美酒店舉辦婚禮，今日她除了感嘆小孩長得好快之外，包括劉嘉玲、梁朝偉都是座上賓，關穎表示以前就見過2人了，但是難得可以看到見到大家都很開心問及有沒有當面向梁朝偉外甥信義辦世紀婚禮！關穎曝和梁朝偉「私下互動」 自爆更愛周潤發「表白」，她則開玩笑表示其實自己「更喜歡周潤發」。

曾馨瑩大曬美背。蘋果愛美獎提供

曾馨瑩海軍藍露背禮服亮相 自曝為禮服瘦身成功

另外，曾馨瑩身著一襲海軍藍絲絨露背禮服擔任頒獎嘉賓，可說是有備而來，直呼：「很開心、很榮幸，辦這個獎很特別，能參加這個獎非常榮幸！」談到身上的禮服，她表示選擇了低調、簡單又帶有設計感的設計，「我覺得也滿符合今天的天氣，所以剛剛好。」她透露最近剛好瘦了一點，可以完美展現身體曲線，「這個衣服不能有什麼贅肉，會比較辛苦，最近有運動，飲食也都有注意，衣服也有彈性，很舒服。」



