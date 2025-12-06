外用胰島素治療 有望10年問世

今年11月20日刊登在《自然》（Nature）期刊的一篇研究，提出一種特殊滲透性聚合物，可攜帶大分子藥物經由皮膚進入血液，例如胰島素。目前胰島素的給藥方式僅有侵入性的皮下注射或輸血，該研究首次以外用方式，成功在動物實驗中經由皮膚投藥，穩定血糖功能可達12小時，且未出現不良反應。該創新研究提供未來胰島素非侵入性投藥的新可能。

全國約有200多萬名糖尿病患者，盛行率約1成，如何提升病友用藥方便性，以及提升生活品質成為重大課題。糖尿病衛教學會理事長歐弘毅表示，胰島素問世100多年以來，所有的給藥方式都必須依賴皮下注射或輸注，對害怕打針或長期需每日多次注射的患者而言，心理與生活負擔都相當大。

歐弘毅指出，這篇研究提出一種利用特殊滲透性聚合物（OP polymer），讓胰島素能經由皮膚吸收進入血液的方式，為「非侵入性的胰島素治療」開啟了新的可能。如果未來真的能透過「外用」方式給予胰島素，確實能大幅降低治療的障礙，提高病友的接受度，這也是這份研究受到高度關注的原因。

不過，歐弘毅提到，從科學走到臨床，中間仍有很長的距離要走。目前研究中的聚合物僅測試在小鼠與迷你豬身上，雖然研究顯示胰島素能有效穿透皮膚並降低血糖，但要成為可被病人使用的治療方式，至少還需要經過完整的藥物動力學研究、反覆使用的皮膚安全性評估、人類皮膚吸收差異測試、不同體型與不同族群的劑量調整、以及多階段的臨床試驗。時間往往以「數年」起跳，若一切順利，真正能應用到臨床也可能是5到10年後的事情。

此外，這項技術還有幾個需要謹慎面對的限制。歐弘毅提到，這種外用胰島素的血中濃度變化曲線，介於速效與中長效之間，類似「混合型」吸收特性，未來臨床上要如何精準調整胰島素劑量、如何避免低血糖風險，仍需透過人體試驗進一步釐清。