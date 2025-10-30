外用類固醇藥膏「這樣用」恐誘發糖尿病！藥師示警 擦多不會更快好
類固醇藥膏是一種很常見的皮膚外用藥，因為有抗發炎、抗過敏的作用，常用來治療像是異位性皮膚炎、接觸性皮膚炎、乾癬、白斑、紅斑性狼瘡等各種發炎性皮膚問題。
為什麼有那麼多種劑型？
藥師洪正憲-藥就趁憲在說明，藥膏有很多種形式，比如油膏、乳膏、乳液、凝膠、泡沫等等，選擇哪一種，要看皮膚狀況和塗抹部位：
．乾燥處建議用油膏或乳膏，比較保濕
．頭皮或多毛部位則用凝膠或泡沫狀，比較不會黏膩
藥膏也有分強度？
類固醇藥膏強度分為七級，醫師會根據皮膚問題的嚴重程度和塗抹位置，選擇適合的強度。像是：
．嚴重的皮膚病灶（例如手、腳），可能會用比較強的藥膏
．臉部或皮膚皺摺處（如腋下、鼠蹊），就要用比較溫和的類固醇，因為這些地方皮膚比較薄
．兒童使用時更要特別小心，用量和時間都要控制
一天擦幾次？
一般來說一天擦1-2次就夠了，塗完後要輕輕按摩讓它吸收。
擦太多會怎樣嗎？
雖然類固醇藥膏比口服類固醇安全很多，但還是可能有副作用，尤其是長期使用強效藥膏，或是大範圍擦、包覆後使用時：
．皮膚副作用：變薄、長細血管、妊娠紋、痘痘、色素變淡、甚至眼壓升高等
．全身副作用：如果長期過度使用，也可能影響內分泌系統、讓血糖上升、甚至誘發糖尿病
常見錯誤有哪些？
很多人治療沒效，是因為用太少、用錯地方、或者停得太快。建議拿到藥時要問清楚：
• 擦哪裡？
• 擦幾次？
• 擦多久？
• 擦多少？
洪正憲強調，類固醇藥膏是很好的治療工具，用對效果好、風險低。只要依照醫師或藥師的指示使用，不用太害怕！如果有疑問，應詢問醫療人員。
（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
延伸閱讀：
·74歲嬤「天天擦止痛藥膏」竟差點洗腎！醫揭驚人真相 2類人要小心
·她服用「1藥物」治濕疹、汗皰疹，停藥卻失眠！ 醫警示「1禁忌用法」：很多人不知道
其他人也在看
「普女」也能逆襲！偷學K-Pop造星4大心法，從路人感變身「氛圍感美女」
告別「基本款陷阱」：精緻感來自於「被用心對待」的細節妳是否衣櫃裡塞滿了寬大T恤＋寬鬆牛仔褲，覺得「舒適就好」？K-Pop造型師告訴我們精緻感來自於「刻意」而非「隨意」。除非妳擁有像頂級偶像那樣無懈可擊的身材比例與臉蛋，否則過於寬鬆、缺乏設計感的「基本款」，很容...styletc ・ 17 小時前
這些韓國美妝太強了！「痘痘肌救星遮瑕膏」「白髮染護洗髮精」「熱銷150萬瓶的美白精華」現在台灣都能買得到！
HEALIC：溫和修護×高效亮白的完美平衡品牌名稱結合「治癒」與「熱愛」，象徵對肌膚科學的執著！HEALIC皙麗可 以專利Toning Effector™鎖水效果打造出能提亮膚色又維持水潤的保養品，「水潤亮白爆水面霜」不只補水，還能淡化斑點、提亮膚色，深年輕肌族群喜愛；搭配同系列爽膚...styletc ・ 2 天前
【Threads上紅什麼】日本爆紅曼秀雷敦護唇蜜，秋冬最美黏膜光感唇就靠它！
每到換季，乾燥、脫皮與唇紋總讓唇彩難以服貼，在日本美妝圈掀起搶購熱潮的的「曼秀雷敦水光豐潤護唇蜜」以一抹即成膜的高保濕質地、自然透亮的黏膜光澤也在 Threads 上爆紅，這款被譽為日本女生包色護唇蜜，終於在台上市啦！2025黏膜光感唇正夯marie claire 美麗佳人 ・ 2 天前
2025聖誕限定美妝 DIOR、CHANEL、YSL、NARS…交換禮物靈感推薦一次看！（持續更新）
最讓人期待的聖誕節終於要來啦～每到聖誕美妝品牌都會推出限定單品、高顏值包裝，今年的夢幻逸品編輯已全數蒐羅，跟著這篇一起挑禮物、找靈感，完成你的聖誕願望清單！迪奧聖誕彩妝 奇幻星願限量版2025聖誕節，Dior 化身為充滿魔力的「夢幻馬戲團」marie claire 美麗佳人 ・ 2 天前
DR.WU 超品日全場5折起，買1送1爆款精華、乳液、化妝水一次囤齊！秋冬換季保養必備
發現這篇的人一定超級幸運！這次 DR.WU 超品日限時推出超狂優惠，不只全場五折起，精華、乳液、化妝水等多款商品甚至還有買一送一，像是「角鯊潤澤修復精華油」、「杏仁酸亮白煥膚精華」、「玻尿酸保濕精華乳」、 「角鯊玫瑰果賦活精華油」等熱賣冠軍全都超特惠，根本就是囤貨的完美時機。尤其秋冬換季，保養真的不能偷懶！這時候最怕乾燥、暗沉、粗糙與細紋全都找上門。所以每到這個季節，從保濕、修護到抗老通通都很重要。無論你是乾肌、油肌還是混合肌，想要保濕、煥膚、抗老，都能靠DR.WU這個保養界神隊友搞定。趁現在只要是限時內，就能用半價入手醫美級保養，還有超多滿額贈品、回饋點數等著拿，這波實在太香，絕對不能錯過！Yahoo好好買 ・ 1 天前
Twice Sana 5大愛用好物盤點！消腫咀嚼片、Olive Young 搶到斷貨的 Biodance 都上榜
TWICE《THIS IS FOR》世巡演唱會正如火如荼進行中，成員美貌更是輪番登上熱搜，日本成員Sana的零死角巴掌臉更是令人好羨慕，她曾在節目《Pink Cabinet》中大方翻包公開自己的愛用保養、美妝愛用品！包含人氣熱蒐的NE:AR消腫咀嚼片、fillimilli刮痧板，還有Olive Young被搶到斷貨的人氣保養品都上榜，直接掀起一波「SANA 同款」購物潮，一起來看看吧！BEAUTY美人圈 ・ 1 天前
輕熟女滿臉痘？ 「光動力治療」大幅改善症狀！
【健康醫療網／記者陳靖安報導】33歲的林小姐，臉部出現多處疼痛的紅色丘疹及膿皰，開始不以為意，然而病灶卻逐漸增多且惡化。後續至奇美醫療財團法人奇美醫院皮膚科暨醫學美容中心主治醫師陳麒亘門診就診，進而發現肝臟酵素異常，進一步安排肝功能治療後，以「光動力治療」及口服Ａ酸治療，持續改善症狀。 痤瘡成因先天後天都有 形態多樣分布臉、胸、背 陳麒亘醫師說明，痤瘡的病理複雜，常提及為毛囊過度角質化、毛囊皮脂腺內微生物過度繁殖、皮脂分泌過多、先天和後天免疫的發炎機制四大因素。常見的高風險族群包括有痤瘡家族史、青春期族群、BMI偏高或油性肌膚等。 痤瘡的病灶形態多樣，常見有黑頭粉刺（開放性粉刺）、白頭粉刺（密閉性粉刺）、丘疹、膿皰、結節和囊腫等，最常出現在臉部，也可能發生在前胸與上背。 痤瘡分五級 依嚴重程度治療及用藥 病灶可能會伴隨疼痛或搔癢等不適感，甚至留下疤痕或色素沉澱。根據臺灣皮膚科醫學會痤瘡臨床指引，痤瘡分為五級，從第0級無病灶最輕微，到第4級非常嚴重的痤瘡，醫師會依據病灶型態與分布來判斷嚴重程度。 陳麒亘醫師表示，上述患者針對較嚴重的病灶進行痘痘針治療，並使用外用A酸及口服抗生素，但改善效健康醫療網 ・ 21 小時前
3個MIT寶藏品牌！hellome空姐們私心超推、L’Aido AI調出專屬命定香、La Vinée助你用情緒養膚
MIT品牌推薦：hellomehellome 是來自台灣的旅行系保養品牌，擁有 11 年空服員資歷的主理人Belle，飛行工作常作息日夜顛倒，卻同時要讓肌膚呈現健康狀態，將多年肌膚管理經驗注入產品。品牌針對亞洲肌膚專屬打造保養系列，希望讓每個人在多變的環境下安心保養。希望在保養的過...styletc ・ 1 天前
告別稀疏下垂！2025秋冬必收4支「開掛級」睫毛膏/底膏，刷出女團C位捲翹美睫
KISSME花漾美姬 LASH HYPE 睫風暴激濃翹防水睫毛膏品牌首創「捲翹立體刷頭」技術，獨家的梳齒設計能深入睫毛根部的長邊，強力提拉每一根睫毛，形成濃密捲翹的效果！而尖端刷頭設計，即使是細短毛或下睫毛也能精準掌控。搭配上全新「雙效濃長配方」，輕輕一刷就能同時滿足濃密...styletc ・ 2 天前
荷包失守預警！RMK冷調粉、SUQQU高級裸、M·A·C絕美泰迪，秋冬「神仙唇膏」新品盤點，手速太慢搶不到
唇膏推薦：RMK 絲絨光彩口紅透出天鵝絨般高雅光澤與顯色度，柔潤薄膜能襯托雙唇原生之美的「絲絨光彩口紅」,推出玫瑰裸色調與棕色調，限定2色。看似經典的基本色調中卻融入旅途風景所啟發的一抹香辛調氣息，打造舒適中透著前衛的時尚感。質地宛如潤唇膏般滋潤的包覆雙唇，能...styletc ・ 1 天前
PRADA香蕉唇膏太有梗！邊佑錫、金智媛愛款護唇膏7款推薦
天氣邁入秋冬，誰的包包裡沒有一支好用護唇膏！隨時保養維持嘴唇柔嫩水潤，這篇就來分享2025秋冬好用護脣膏、護唇油推薦，PRADA香蕉唇膏、金智媛同款推爆！造咖 ・ 18 小時前
三大潤唇膏的頂尖對決！PRADA香蕉潤唇膏、SUQQU透明色唇膏、M·A·C 冰晶造型唇油棒，讓嘴唇秒澎潤超顯嫩
PRADA 妄甜香蕉經典潤唇膏產品靈感來自PRADA 2011春夏系列最具標誌性的香蕉圖騰印花，以顛覆美學理念大膽將香蕉圖案躍上時裝舞台、打破時尚既定框架，時髦又帶點幽默玩趣；更呼應2025秋冬時裝充滿清甜活力、融和溫暖力量的明亮黃色，將意想不到的黃色巧妙融合設計為時尚與實...styletc ・ 20 小時前
晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，許多人質疑美國行友人是否幫忙隱瞞，不過范姜彥豐昨日晚間到晏柔中IG留言，強調晏柔中夫妻倆是在他低潮時「陪伴他重要的朋友」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 4 小時前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 20 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 16 小時前
6小時死鬥道奇奪勝！大谷翔平開心衝本壘「日本連線」成亮點
世界大賽第3戰，道奇今（28）日在延長賽18局下靠Freddie Freeman轟出再見全壘打，以6比5擊敗藍鳥，系列賽2比1領先。隨著球飛出牆，大谷翔平興奮衝向本壘慶祝，佐佐木朗希與山本由伸也一同歡呼，日籍選手與翻譯組成「日本連線」開心跳躍慶祝勝利，成為賽後社群熱議焦點。鏡報 ・ 1 天前
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她造咖 ・ 17 小時前