外用類固醇藥膏「這樣用」恐誘發糖尿病！藥師示警 擦多不會更快好

類固醇藥膏是一種很常見的皮膚外用藥，因為有抗發炎、抗過敏的作用，常用來治療像是異位性皮膚炎、接觸性皮膚炎、乾癬、白斑、紅斑性狼瘡等各種發炎性皮膚問題。

為什麼有那麼多種劑型？

藥師洪正憲-藥就趁憲在說明，藥膏有很多種形式，比如油膏、乳膏、乳液、凝膠、泡沫等等，選擇哪一種，要看皮膚狀況和塗抹部位：

．乾燥處建議用油膏或乳膏，比較保濕

．頭皮或多毛部位則用凝膠或泡沫狀，比較不會黏膩

藥膏也有分強度？

類固醇藥膏強度分為七級，醫師會根據皮膚問題的嚴重程度和塗抹位置，選擇適合的強度。像是：

．嚴重的皮膚病灶（例如手、腳），可能會用比較強的藥膏

．臉部或皮膚皺摺處（如腋下、鼠蹊），就要用比較溫和的類固醇，因為這些地方皮膚比較薄

．兒童使用時更要特別小心，用量和時間都要控制

一天擦幾次？

一般來說一天擦1-2次就夠了，塗完後要輕輕按摩讓它吸收。

擦太多會怎樣嗎？

雖然類固醇藥膏比口服類固醇安全很多，但還是可能有副作用，尤其是長期使用強效藥膏，或是大範圍擦、包覆後使用時：

．皮膚副作用：變薄、長細血管、妊娠紋、痘痘、色素變淡、甚至眼壓升高等

．全身副作用：如果長期過度使用，也可能影響內分泌系統、讓血糖上升、甚至誘發糖尿病

常見錯誤有哪些？

很多人治療沒效，是因為用太少、用錯地方、或者停得太快。建議拿到藥時要問清楚：

• 擦哪裡？

• 擦幾次？

• 擦多久？

• 擦多少？

洪正憲強調，類固醇藥膏是很好的治療工具，用對效果好、風險低。只要依照醫師或藥師的指示使用，不用太害怕！如果有疑問，應詢問醫療人員。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

