外界估至少2000死…德黑蘭太平間 遺體一具疊一具

伊朗近日爆發的示威潮延燒至全國，據稱德黑蘭急診室人滿為患，醫護人員來不及做心肺復甦術（ＣＰＲ）。有目擊者對外媒指稱，看到當地一家醫院太平間內的遺體「一具疊著一具」。

傷患多為廿至廿五歲年輕人，有人眼睛中彈或子彈射穿後腦；還有人腿部卡著約四十顆鉛彈。總部設在倫敦的波斯語頻道「伊朗國際」十一日聲稱，命喪這波抗議活動的示威者至少兩千人。一位醫院消息人士說，當局要求死者家屬支付七十億里亞爾（約台幣廿二萬元），才准遺體下葬。

英國廣播公司及美國有線電視新聞網引述一名示威者報導，上街示威抗議的人數之多前所未見，並形容此刻街頭「壯觀地讓人充滿希望，也難以置信」。

伊朗多位醫護人員指稱，當局的鎮壓行動導致大批中彈與重傷者湧入，多家醫院急診室人滿為患，醫護人員甚至連幫每名需要的傷者做ＣＰＲ的時間都沒有，其中有人頭部中彈、心臟也中彈，部分傷者甚至未及送醫就已死亡。

一位醫師舉例說，德黑蘭主要的法拉比醫院眼科，已被迫暫停收治並非緊急的患者與手術和召回人力，以集中處理急診患者。該院眼科連日來共收治眼部遭子彈打中的傷患，約達兩百至三百人。

傷患槍傷來源包括實彈與霰彈，伊朗維安部隊在與群眾對峙時常使用霰彈槍，發射裝填多顆鉛丸的霰彈殼。一名示威者提到，在協助一名約六十多歲男子就醫時，發現他腿部卡著約四十顆霰彈彈丸且手臂骨折，醫院現場卻陷入一片混亂。

一名參加九日德黑蘭抗議活動的伊朗社工說，當局鎮壓示威者後，局勢急速演變成一場「噩夢」，「子彈、催淚瓦斯，你能想得到的都發射了，場面怵目驚心。」她目睹一名女孩頸部遭電擊器電擊「直到整個人昏倒」，她同事的兒子在鎮壓中喪命。在太平間的空間不夠下，遺體只能一具疊著一具放置，甚至移至祈禱室。

伊朗已全面斷網，外媒只能透過美國科技富豪馬斯克旗下的「星鏈」接觸當地醫護人員。

