外界憂中國仿效美軍「斬首」行動 國防部：對各種突發狀況都有整備

記者盧素梅／台北報導

國防部副部長徐斯儉。（圖／記者盧素梅攝影）

美國總統川普３日下令突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯，閃電逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，押往美國受審，外界擔憂共軍將把這種「類斬首」行動複製在台海？對此，國防部副部長徐斯儉今（5）日在立法院受訪時表示，國軍平常突發狀況應處規定裡面，對於應付各種突發狀況都有所整備，也跟其他相關單位平時都有配合。



徐斯儉5日上午到立法院財政委員會就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」進行專題報告並備詢前接受媒體聯訪，媒體詢問，怎麼看美方對委內瑞拉斬首行動，外界認為可以複製在台海？徐斯儉表示，國軍平常突發狀況應處規定裡面，對於應付各種突發狀況都有所整備，也跟其他相關單位平時都有配合。



媒體追問，解放軍會否用這「類斬首」模式如此針對台灣？徐斯儉表示，國軍對於各種各樣可能突發狀況，都要預設並演練做相關整備。

廣告 廣告

徐斯儉強調，今天財政委員會最主要還是談預算，那麼年度預算裡面有很多與嚇阻不對稱作戰、嚇阻敵軍、保護戰士的個裝及照顧官兵都有關，所以國防部希望不論是年度預算還是特別預算，希望立法院都能夠排入委員會來審查，國防部也願意在立法院的監督底下，謹慎地來編列預算。



至於傳我方以代號「萬鈞計畫」演練防衛國家元首安全？徐斯儉回應，國軍突發狀況是有規定，對於各種各樣的狀況，都有假設，並且有演練。

更多三立新聞網報導

馬杜洛遭「斬首式逮捕」 川普下重手、中國多年布局這事一夕成空？

川普幫中共示範抓賴清德？呱吉神舉例吐槽：中國有在跟你講國際慣例？

中國也有理由可以抓賴清德？專家：說給腦子進水的人聽的

馬杜洛被抓中國、舔共網紅嚇呆！醫：美國不是不守國際規則，他就是規則

