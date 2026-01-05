外界憂共軍複製斬首行動 國防部這樣說

▲川普公布馬杜洛戴手銬、眼罩、耳機坐在美軍航母硫磺島號（USS Iwo Jima）的照片。（圖／翻攝自川普社群）

[NOWnews今日新聞] 美軍特種部隊突襲委內瑞拉，逮捕被美方指控參與販毒的總統馬杜洛夫婦，外界擔憂此「斬首」行動也可能複製在台海。對此，國防部副部長徐斯儉今（5）日表示，國軍在突發狀況應處規定裡，對於各種突發狀況都有假設並演練，都有所準備，他也說，今天財委會就在討論今年度預算，此預算與嚇阻敵軍、保護國軍都有關。

立法院財政委員會今天邀請行政院主計總處主計長陳淑姿、財政部部長莊翠雲、國防部副部長、海洋委員會副主任委員、海巡署副署長就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」進行專題報告，並備質詢。

徐斯儉會前受訪時表示，國軍在突發狀況應處規定裡，對於各種突發狀況都有假設並演練，都有所準備，他也說，今天財委會就在討論今年度預算，此預算與嚇阻敵軍、保護國軍都有關。

徐斯儉也說，今天的委員會最主要還是談預算，年度預算裡，有很多跟嚇阻不對稱作戰、嚇阻敵軍、保護戰士個裝，還有照顧官兵都有關，希望無論是年度預算還是特別預算，盼大院都能把預算排入委員會審查，「如我之前所說的，我們願意在大院的監督底下，謹慎的來編列預算。」

