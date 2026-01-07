外界憂北士科交通 李四川：透過無人車、捷運規畫解決

輝達執行長黃仁勳1月底可能出席輝達總部進駐北士科的簽約儀式，不過外界憂心未來北士科交通問題。台北市副市長李四川7日表示，未來北士科園區除了會做無人駕駛的試點外，還有捷運可能也會進入社子島，再透過規畫中的「蘆社大橋」連接，以解決交通問題。（徐佑昇攝）

輝達執行長黃仁勳1月底將於輝達台灣員工舉辦尾牙再度來台，並可能出席輝達總部進駐北士科的簽約儀式，台北市長蔣萬安已送出邀請函。不過外界憂心，未來輝達順利落腳後，周邊交通問題恐怕將成為下一個內科園區。台北市副市長李四川7日表示，未來北士科園區應該走向第4代的「智能」園區去做規畫，並持續與專家學者就交通、生活等方面討論，除了會在北士科做無人駕駛的試點外，還有捷運可能也會進入社子島，再透過規畫中的「蘆社大橋」連接解決交通問題。

李四川今日表示，市府針對輝達進駐北士科T17、18基地的「星艦3.0」總部投資計畫書及都市計畫變更預期都能在1月底前審查完畢，但外界憂心，若輝達進駐後，在交通部分恐將步入內科後塵。

李四川回應，他今天見了1位從美國賓州大學回台有都市計畫背景林副教授，專門規畫科學園區，並聽了他將近1小時的簡報。

李四川指出，針對以前所謂的科學園區，1.0版是「封閉式」的，再來2.0把圍牆打開變成「分散式」，到了3.0是「網際」的，目前的科學研究走到「智能」的園區。

李四川說，內科當初沒有去規畫園區的有關交通運輸的部分，所以就交通部分，北市府去年在杜拜爭取到「2029年智慧運輸世界大會」主辦權，其中無人駕駛的部分會在北士科試點，就能先行使用。

李四川表示，在捷運部分市府正在規畫，捷運未來不只往台北的部分，也可能會進入社子島，再連接蘆社大橋，直接到蘆洲的捷運站，包含包括橋樑系統的部分也在做規畫。

李四川強調，今早他也拜託林副教授，由他和成大還有顧問公司針對北士科智能科學園區包含場內、交通及生活做完整的規畫，由北市府來做執行。他還說，以前國內的都市計畫只做產業的部分，但在先前的都市計畫已經開放，

讓園區最起碼像超商可以進駐，不然所有的產業進去，在生活上面會產生困擾，這些市府都已經都考慮過。

