外界憂川習會傷台？賴清德說話了：台美關係堅若磐石

賴清德總統今親自召開記者會，宣布軍購特別預算8年投入1.25兆。（張薷攝）

賴清德總統今召開記者會說明「守護民主台灣國安行動方案」，對於被問到是否擔心「川習會」損傷台灣利益，賴清德指出，美國總統川普亞洲行之前有強調「台灣就是台灣」，川普個人也尊敬台灣，這短短兩句話道盡一切。賴強調，「我們對後續台美關係有信心」。

對於憂心川普因為要跟北京達成貿易協議及鞏固明年的「川習會」 ，損及台灣利益？賴清德表示，川普亞洲行之前有強調「台灣就是台灣」，川普個人也尊敬台灣，這短短兩句話道盡一切。

賴清德指出，台灣跟美國的關係堅若磐石，台灣跟美國在經貿上更有非常大的合作潛力，也希望藉由這次對等關稅談判，不僅平衡台美貿易逆差，也希望深化台美貿易合作。

賴清德強調，自從川普第二次上任以來，台灣跟美國的各項合作並未中斷、停止或減少，仍持續不斷加強，「我們對後續台美關係有信心」，這有益於台美兩國的共同利益以及區域的整體利益。

