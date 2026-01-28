外界憂關稅談判步韓國後塵 盧秀燕：希望只降不升

美國總統川普稱將加徵韓國關稅，外界擔心台灣步入韓國後塵。台中市長盧秀燕28日表示(見圖)，中部地區是台灣產業最重要的聚集地，希望關稅只降不升，比15％更低更好，政府會有效管控。

台美關稅協議須送立法院審查，之前國民黨及立法院副院長江啟臣均表態嚴審，但韓國因國會尚未韓美談定的貿易協定，美國總統川普宣佈將韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從15%提高至25%，台美關稅能否在國會順利通過，引發關切。

盧秀燕說，台美關稅15%相信政府會有效管控，希望在15%下進行貿易工作；中部是台灣產業最主要聚集地，她希望台美關稅只降不升，能比15%更低更好，沒有的話「至少維持現行15%」，大家一起努力。