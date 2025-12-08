外界指控監測失靈 台水公司冤喊「我不是污染權責機關」

台水公司水質行動檢驗車前往進駐新山廠及福安宮。台水公司提供



台水公司今（8）日澄清表示，外界指控台水公司「未公告發現油污」、「針對水源監測、過濾失靈」，但台水公司不是污染源稽查及清理的主管機關；而且早在11月28日就在官網公布「基隆部分地區自來水出現油味」訊息，並啟動切換水源、清洗相關設備與水質監測作業，全程資訊公開透明。

台水公司說明，11月27日發現污染後，即刻停抽受影響原水、切換新山水庫供應，並同步進行管網排水、設備清洗與水質檢測，確保過程中供水能維持正常，水質檢驗結果亦符合標準，針對反映「油味」的用戶，也積極派員到場協助處理，並於11月28日於第一區管理處官網公告相關說明。

台水公司重申，水公司為水源的「使用單位」，發現水源遭污染後，已在第一時間啟動應變機制，而依《自來水法》及《水污染防治法》規定，污染源查察及污染清理屬地方環保機關權責，基隆河油污事件也由基隆市政府環保局負責稽查與處置。

台水公司表示，考量本次事件造成民眾感受不佳與生活不便，已研擬水費減免及清洗水塔補償，以減輕影響。台水也盼持續與基隆市政府合作，釐清污染原因並完善後續改善。

