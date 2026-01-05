外界擔憂共軍對台複製「斬首」行動 國防部：對各種突發狀況都有所準備

川普下令突襲內瑞拉首都卡拉卡斯，甚至還逮捕了委內瑞拉總統馬杜洛夫妻，外界也擔憂共軍對台複製「斬首」行動。（翻攝自X @RapidResponse47）

美國總統川普先前下令突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯，甚至還逮捕了該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫妻，外界也開始擔心，共軍恐將上述的「類斬首」行動複製在台海。對此，國防部副部長徐斯儉今（5）日表示，「對於應付各種突發狀況我們都有所準備，那也跟其他相關的單位平時都有配合」。

外界憂共軍對台複製「斬首」行動 國防部這樣說

徐斯儉今天上午到立法院財政委員會，就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」進行專題報告、備詢，並在會前受訪。針對「類斬首」一事，徐斯儉說，國軍在平常突發狀況應付規定裡，對於應付各種突發狀況都有所準備，也跟其他相關的單位平時都有配合。

廣告 廣告

徐斯儉說，今天的委員會最主要還是談預算，年度預算裡有很多跟嚇阻不對稱作戰、嚇阻敵軍、保護戰士、照顧官兵等有關，所以也希望不論是年度預算還是特別預算，大院都能夠把預算排入委員會並審查，「如我之前所說的，我們願意在大院的監督底下，謹慎地來編列預算」。

台灣有「萬鈞計畫」演練防衛國家元首？

至於外界有消息傳出，台灣以代號「萬鈞計畫」來演練防衛國家元首安全一事，徐斯儉則說，突發狀況是有規定，對於各種各樣的狀況，「我們都有假設，並且有演練」。

更多鏡週刊報導

「來抓我啊！俗辣」馬杜洛高調開嗆如今翻車 盧比歐：別想跟川普耍花招

中製雷達沒效！馬杜洛被川普「活捉」 中共國師李毅崩潰「自打臉」：我不是人了

歷史性一刻！馬杜洛上銬往美國受審 委內瑞拉人淚崩：終於看到曙光