外界瘋傳「龍燮不合」...吳釗燮太太投書媒體嘆「他不會背骨傷害自己人」從不「歹鬥陣」！細數先生戰功稱「不是討拍」、但「無語問蒼天」

外界近日瘋傳國安會秘書長吳釗燮與外交部長林佳龍不合，甚至有「既生龍、何生燮」傳言。吳釗燮妻子蘇玉如投書媒體澄清，吳釗燮從來不是一個「歹鬥陣」的人，更不會背骨到三番兩次去跟藍媒放話傷害自己人，「到現在他都沒說話，是因為相信清者自清，沒必要給媒體製造話題。」

蘇如玉投書媒體表示，上週在國外旅遊看到政論節目，有名嘴指吳釗燮放話攻擊林佳龍。她說，吳釗燮不會去國外放消息來打擊台灣。一直以來有人用「涉外人士」之名在幾個藍媒放話，然後有人明示、暗示這是吳釗燮所為。但吳釗燮不會背骨到三番兩次去跟藍媒放話傷害自己人，「到現在他都沒說話，是因為相信清者自清，沒必要給媒體製造話題。」

蘇如玉分享，過去許多吳釗燮不為人知的事跡，像是2004年總統選舉結束，扁政府等不到美國的賀電而焦頭爛額，吳釗燮就撰寫E-mail給時任美國副總統辦公室的副國家安全顧問葉望輝（Steven Yates）說明台美制度不同，果然幾個小時後，美國就發來賀電；另外，吳釗燮更是蔡英文與川普「川蔡通話」的推手之一。

蘇如玉說，她撰文不是為了替吳釗燮「討拍」，只是她已經看到眾口鑠金的恐怖。很多人都知道吳釗燮從來不是一個「歹鬥陣」的人，他為國家大事會馬上處理、反擊，對於自己切身的問題，反而毫不在意很沉得住氣。「真是皇帝不急，急死太監、我無語問蒼天！」

