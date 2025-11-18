外界質疑三接一期採購案 中油：開標時同步宣布標價

有關媒體報導對三接一期（第三座液化天然氣接收站建港及圍堤造地新建工程）採購案招標流程及公平性的質疑，台灣中油昨（十八）日嚴正澄清，該案採公開招標、適用最有利標決標並公開預算，依投標須知載明採一次投標、不分段開標，且依政府採購法相關規定於開標時同步宣布標價，並無所謂先行開價格標再開技術標情事。至於外界質疑開標程序冗長似有護航特定廠商情事，當時投標廠商亦曾向工程會陳情，工程會於一○八年三月廿九日召開開標疑義諮詢會議，並確認該案採購程序及延長等標期無不合理之處。媒體報導內容與事實嚴重不符，台灣中油深表遺憾。

台灣中油表示，該案以最有利標方式決標，主要針對廠商之技術、品質、功能、商業條款或價格等項目綜合評選，因此價格非決標之唯一考量。依據最有利標評選辦法，價格納入評比者，其所占全部評比項目之權重不得低於二○％，且不得逾五○％，該案嗣經評選委員會審定「報價之完整性、合理性、正確性」項目占全部評比項目之權重二○％，符合政府採購法規定。

廣告 廣告

台灣中油表示，該案一○七年六月八日開標，經審標後於八月十五日召開採購評選委員會議並選定最有利標廠商，復因迴避替代修正方案之環評尚未通過而辦理保留決標，俟十月八日環評通過後於十月廿六日決標，一切程序合法，報導所稱護航特定廠商情事並非事實。

台灣中油再次強調，工程會一○八年三月廿九日已召開本案開標疑義諮詢會議，確認該案開標時宣布各投標廠商標價無違反採購法相關規定，配合環評審議期間補充招標文件內容延長等標期亦無不合理之處。台灣中油致力配合政府國內能源轉型政策，戮力推動三接（觀塘接收站）各項工程建設，懇請各界給予支持。