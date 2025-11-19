外界質疑市府發言人體系用人方式 呂謦煒：沿用前朝模式

針對外界質疑發言人體系人力，民政處長兼任發言人呂謦煒強調，現行所有制度包括借調、發言人兼任、副發言人運作方式，全都比照前市府辦理。相比前市府七人借調，本府現行僅延續先前做法，內容未變，且並未增加額外支出。

呂謦煒表示，自己以民政處長兼任發言人的安排，與林右昌前市長任內由機要秘書兼任完全相同；副發言人也各司其職，協助政策研擬、活動協調與跨局處整合，與前市府副發言人體制一致。借調及支援人員也皆依制度支援，完全按照先前安排。

呂謦煒指出，兼任及借調人員皆在「原薪資內多做工作」，沒有增加公帑支出。市府也已規劃將副發言人由四人精簡為三人，人力更精實，與外界所稱「膨脹編制」完全相反。

呂謦煒說明，在媒體與輿情處理上，市府一向依「事件輕重、專業分工」原則，將持續保持透明、專業、效率運作，也歡迎議會與市民基於事實監督，推動基隆城市發展。