外界質疑處理基隆、汐止汽油味自來水效率 台水︰已積極應變並公開說明

日前包含基隆、部分新北汐止地區的民眾，發現自來水竟然能聞得到類似汽油的油污味。經台灣自來水公司巡查，才發現基隆河八堵抽水站附近河面出現油污情形，立即依照應變程序停止抽取基隆河原水，不過近幾日基隆、新北汐止的民生用水受到不小程度的影響。台水公司今（8）日表示，目前基隆地區供水水源係以水庫及北水支援為主，尚未取用基隆河水，供水系統運作正常。針對媒體報導引述「未公告發現油污」、「針對水源監測、過濾失靈」等內容，台水公司亦澄清，台水第一區管理處已於114年11月28日於官網公布「基隆部分地區自來水出現油味」訊息，說明已啟動切換水源、清洗相關設備與水質監測作業，資訊公開透明。

台水公司說明，台水則在11月27日發現污染後，即刻停抽受影響原水、切換新山水庫供應，並同步進行管網排水、設備清洗與水質檢測，確保過程中供水能維持正常，水質檢驗結果亦符合標準，針對反映「油味」的用戶，也積極派員到場協助處理，並於11月28日於第一區管理處官網公告相關說明。

台水公司補充，台水公司為使用單位，並已於第一時間啟動應變機制，而依「自來水法」及「水污染防治法」規定，污染源查察及污染清理屬地方環保機關權責，基隆河油污事件亦由基隆市政府環保局負責稽查與處置。

台水公司表示，考量本次事件造成民眾感受不佳與生活不便，已研擬水費減免及清洗水塔補償，以減輕影響。台水也盼持續與基隆市政府合作，釐清污染原因並完善後續改善。

