外界關注是否制裁韓星 李遠談「中國台灣」入境卡爭議

[Newtalk新聞] 針對南韓電子入境卡自今年2月起將台灣標示為「中國台灣」，外交部昨日聲明會重新檢視與南韓的關係之外，同時研擬可行的因應方案，而民進黨立委王定宇主張「採取更強烈的因應措施」；但因台灣有不少人是韓星的粉絲，因此也讓外界關心文化部是否會做出一些禁止韓星及文化的動作，對此，文化部長李遠今（10）日回應了！

李遠今日受訪時說，就文化部立場來講，我覺得台灣與韓國間的文化交流比過去多很多，像文策院剛與韓國的最大的集團簽約一起拍以台灣為主的影視作品。

在文學方面也看到大量台灣文學作品取代中國的文學作品，並翻譯成韓文，所以韓國人對台灣的興趣在這兩年比例非常的高，韓國人也能夠區隔台灣就是台灣，中國就是中國這件事。

李遠強調，就產業立場來講，文化部盡量讓台灣的文化走出去產生文化外交，相信很多國家都非常清楚，台灣的文化與中國的文化的差別，而文化部最大的功能，是盡量把台灣的文化做出有它的主體性，有它的特色與中國做出區隔，如此一來，大家就自然知道中國不是台灣，台灣也不是中國。

