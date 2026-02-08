外界驚訝賈永婕不知「林宅血案」 胡采蘋：現在開始並不晚

即時中心／張英傑報導

電影《世紀血案》才剛殺青，便爆出許多爭議，關於「林宅血案」，台北101董事長賈永婕日前在社群平台發文說，「我想知道真相、林宅血案的真相」、「我現在才知道，原來這件事情就發生在跟我同齡的年代、我 1974 年生」，對此，財經網美胡采蘋今（8）日在社群平台發文表示，「每一個人都會有他自己的開始，現在才知道林宅血案並不晚。」

首先，胡采蘋說，「賈永婕的反應其實就是那個年代主流群眾的反應，我從小也沒有聽過228，從來沒有，直到高中看悲情城市電影，震驚得說不出話，流淚到天亮，完全不敢相信怎麼會發生過這種事情。」

胡采蘋回憶，上大學以後，她非常害怕，因為班上有民進黨的同學。但後來那個同學至今是她最好的朋友；如果她不是唸政大新聞系，而是唸了一般的商學院，可能永遠不會知道有林宅血案；「美麗島事件」也是因為陳水扁是美麗島律師，才會知道；有一段時間政治冷漠，因為那帶來了很多失望，她相信的國民黨隱瞞了很多事實，而她投給陳水扁，陳水扁卻是那樣的收場。

「時光能讓人長大」，胡采蘋說，後來在中國居住工作了10年，看到更殘忍的中國共產黨，明白到那些事情，為了打敵人，會開始變得跟敵人越來越像，國民黨軍方鷹派自己也變得跟敵人一樣殘忍；後來看了韓影《正義辯護人》，原來盧武鉉跟陳水扁幾乎是一模一樣，他們當了總統，但是他們沒有辦法管束家人，他們變得跟他們所反對的人一樣，也無法抗拒金錢；後來她明白了，對政治冷漠並不能改變什麼，要做出自己的樣子，和那些人不同，才能真正為世界留下一點什麼。她希望無論如何，自己都能用智慧和更高明的手段去解決困境，不要被自己的敵人改變了。

胡采蘋談「知道」的力量：理解歷史不是終點，而是走向更好台灣的起點

同時，胡采蘋說，每一個人都會有他自己的開始，現在才知道林宅血案並不晚，完全可以想像賈永婕為什麼不知道，事實上世紀血案的演員們也不清楚，才會有那麼多令人驚駭的發言，事實就是真的有很多人不知道；然而一旦開始了，也很難想像每一個人一開始出發，能走到哪裡。「例如我，我現在的樣子，是我人生不曾想像過的樣子，那些大學時我很害怕的同學們，他們現在每週看我的影片，對台灣更加相信，更有信心。這也是小時候的我，不可能想像到的，我的樣子。」

胡采蘋認為，賈永婕是一個能讓全世界看到台灣的人，也許驚訝她怎麼可能不知道林宅血案，但是她覺得將來，也許你也會驚訝於她所做到的事情，因為「知道」本身，就是向前走的開始。「我自己就是一路慢慢走到了現在的樣子」；然而就像是《大濛》裡面演的，不是每一顆水珠都能升上天空、變成雲，然後下成雨，貢獻大地。有些水珠在中途蒸發了，變成了霧，困在天地之間，不知何去何從。

最後，胡采蘋強調，「不是所有的人都能像我們一樣，繼續向前走，而我們這些活下來的人，我們真的有責任，要給這些人一個交代。我們有責任，給他們一個他們心中想要到達的地方，一個更好的台灣。一旦開始走了，你也阻止不了我們。」

