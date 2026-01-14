外皮顏色非唯一依據！菜販：半綠半黃的橘子CP值最高

資深菜販廖炯程指出，判斷橘子甜度時，外皮顏色並非唯一依據，他認為半綠半黃的橘子CP值最高、最符合大眾口味。農曆年前正值橘子盛產期，水果攤上常見的橘子大致可分為綠皮、半綠半黃及全黃三種類型。

廖炯程今（14）日於臉書粉專表示，橘子究竟該買綠皮、半綠半黃還是全黃，向來是水果攤最常被問的問題。他說明，橘子的外皮顏色與甜度並非完全成正比，甜度的關鍵取決於氣溫與果實成熟度，許多人一看到綠皮橘子就直覺認為「一定很酸」，但事實並非如此。

關於半綠半黃的橘子，廖炯程表示，這類橘子通常出現在11至12月，隨著日夜溫差加大，葉綠素逐漸退去、類胡蘿蔔素顯現，果皮開始轉色。這個階段的橘子甜度明顯提升、酸度下降，最受大眾喜愛。綠皮橘子則多出現在10至11月產季初期，雖外皮呈綠色但果肉已成熟，入口帶有微酸果香，可襯托出甜味層次，就像吃西瓜時沾一點鹽，風味更豐富，適合喜歡酸甘甜口感的人。

至於全黃橘子，廖炯程表示多為12至1月後的成熟果，這類橘子多經過「貯存」處理，果農會在8至9分熟時採收，放置於通風環境中進行「辭水」。他說「辭水」是很重要的關鍵字，剛採下的橘子水分較多、風味容易被稀釋，經過一段時間通風後，果皮水分蒸發、果肉變軟，糖分也隨之濃縮、酸度降低，這時候的橘子就會變得軟、甜、多汁。

廖炯程也提醒，若買到綠皮橘子覺得偏酸，先別急著怪罪店家，只要放在通風處保存、避免冷藏，等果皮稍軟、顏色轉黃後，風味自然回甘。

