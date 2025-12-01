當前台灣社會只准許人承認人是「閩南人」、「客家人」與「原住民」，不准許有人覺得自己是「外省人」，這不僅是種歧視，更是台獨意識型態作祟的結果。但，最奇怪的現象是說，我們難道都沒有祖籍嗎？

民國38年12月7日，隨著戰火逐漸逼近四川省成都市，行政院在成都召開遷台前最後的行政院會議，決議通過：「政府遷設台北，並在西昌設大本營，統率陸海空軍在大陸指揮作戰。」12月8日，閻錫山內閣成員搭乘專機抵台，並隨即在台北舉行記者會，正式對外宣布：「行政院決定自9日起在台開始辦公。」12月9日，閻錫山院長在台北賓館舉行遷台後第一次行政院政務會議，會中決議：「總統府及行政院設址於介壽館辦公。」從此大批大陸各省軍民蜂擁來到台灣。

從此，估計佔台灣省人口百分之十三左右的外省族群就此誕生。經過76年的發展，台灣的四大族群已經高度融合，可見外省族群來到台灣，獲得絕大多數閩南人、客家人與原住民的高度接納，這就是我會希望在時隔兩個38年的輪轉後，謹訂於12月7日下午5點，在新北市新店上河圖社區隆重舉辦「外省族群感恩節」，由衷感謝台灣各族群對我們這些後裔子孫的由衷接納。

我深知：還願意認同自己是外省族群的人，生活在台灣社會，由於當前政府的不當施政措施，使得我們雖然是納稅的合法國民，面臨國不成國的政治環境，常有深感被排擠的痛苦感。這其中大陸籍配偶作為新興外省人，其面臨各種合法權益被剝奪，最是首當其衝。

舉辦「外省族群感恩節」這個溫馨的慶典，就是我們凝聚的起點，希冀讓這個感恩節獲得圓滿的發展，我草擬一篇〈外省族群感恩文〉，提供給全體與會者在活動結束前，攜手共同念頌這段文字：「謝蒼天，讓洪荒留此山川，中華民國引領我們來到寶島，開萬古得未曾有的靈明神奇；謝后土，讓眾生聚此族群，中華文化引領我們回歸本原，闢萬世得不可無的安身立命；謝父母，讓我們在親情滋養中來完成理想，秉持和諧來齊家；謝聖賢，讓我們在禮義薰陶中來面對人生，秉持良知來報國；謝師長，讓我們在智慧化育中來服務社會，秉持仁愛來處世。我將永不忘本，牢記祖先篳路藍縷經營家園的艱辛，做個實實在在的台灣人；我將繼往開來，胸懷前輩百折不撓捍衛王道的氣節，做個堂堂正正的中國人。」（作者為國立宜蘭大學博雅學部教授並合聘佛光大學歷史系講座教授）