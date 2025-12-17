外看家庭喘息需求大增 就安基金補助再增8,820萬元

勞動部今天(17日)召開就業安定基金委員會，衛生福利部提案114年度(2025)「聘僱外籍看護工家庭使用擴大喘息服務計畫」，增加經費共計新台幣8,820萬餘元，獲委員支持通過。

勞動部指出，為減緩聘僱外籍家庭看護工被照顧者的家庭照顧者照顧壓力與負荷，衛福部與勞動部推動「聘僱外籍看護工家庭使用擴大喘息服務計畫」，自109年(2020年)12月1日起，聘有外看的被照顧者經評估為長照需要等級第2級以上，符合長期照顧服務申請及給付辦法規定補助對象，家庭照顧者可申請喘息服務。

廣告 廣告

勞動部勞動力發展署署長黃齡玉指出，依衛福部分析114年(2025年)1至8月聘僱外看使用擴大喘息服務數急遽增長情形，累計經費已達6億多元，此費用應由衛福部及勞動部各支應3億多元，已接近勞動部本年度補助經費，且本計畫尚未執行完畢，因此提報增編需求。

衛福部推估，至12月底本計畫總經費約為9億，因此勞動部及衛福部各應增加經費8820萬元，確保費用無虞。勞動部就業安定基金委員會也通過此項提案。

勞動部也提到，自2025年8月1日起，年滿80歲長者免經醫療機構評估，即可申請聘僱外籍看護工的新制，研判明年經費也將持續上升。(編輯：沈鎮江)