外科巧手除病疾 俠骨柔腸醫者心

帶您從不一樣的角度來認識這位醫師， 台中慈院副院長余政展，可說是天生的外科高手，最讓他感到安穩的舒適圈就是手術室，在這裡，他得以從從容容為患者去除病痛。而私底下的他，保有一顆赤子之心，喜愛讀歷史故事，也會寫文章，外表壯碩的余醫師，說自己很像卡通人物，毛怪、面惡心善，總是替別人著想，心思細膩到，收到病人的親筆卡片，就會感動萬分。

相較於門診和病患面對面，在手術室的余政展更自然地流露出淡定與從容。

台中慈院副院長 余政展：「這個就是你的舒適圈，你是非常了然於胸，很有自信可以去完成這個任務。」

拆解病情，他具備外科醫師的快狠準，但是對歷史故事的深情，他竟是一把鼻涕一把淚。

「 我以前三國演義常常會看到哭， 很容易就走進去它裡面的世界， 對三國特別有感， 可以穿越 你就回到三國 對 。」

愛讀歷史，也能寫文章，一個人安安靜靜的時候，他總會想起來自病友與家屬的回饋。

台中慈院副院長 余政展：「即使他已經不需要我們了，他已經往生了，他家屬還是願意親自跑來診間，那種溫度 覺得情意更重 。」

外表壯碩內心卻極其細膩，自認個性和卡通人物「毛怪」最相似，因此他願意在尾牙活動，把自己扮醜娛樂大家。

台中慈院副院長 余政展：「確實他就是那種面惡心善，就是都凡事都替別人著想，我是覺得 我有那種特質 。」

朋友嫌他很難聊，其實是因為他不願傷人，總是把要說的話想了又想。

台中慈院副院長 余政展：「所以我很多朋友都覺得，我很難聊 是句點王，就好像電腦開機在那邊一直轉，到底有沒有抓到他們的點 。」

只要患者願意，他會舉辦病友會帶著他們外出郊遊，那是超越醫療專業之外，最有同理心也最溫暖的陪伴。

台中慈院副院長 余政展：「覺得自己當醫生就高高在上，我是完全不敢有這種想法，你在陪這些病友你都會一直想到，這個也是人家的爸爸媽媽 。」

