外科手術結合免疫與標靶治療 多專科協作讓肝癌治療更有彈性

【健康醫療網／記者周啟辰報導】肝癌長年位居國人癌症死因前段班，因早期症狀不明顯，許多患者確診時已屬中晚期。過去外科手術是主要治療方式，但近年隨著醫療科技與藥物治療的進步，肝癌治療已進入多專科整合的新時代。中國醫藥大學附設醫院一般外科許士超醫師指出，現今臨床上針對不同階段的肝癌，會結合手術、移植、標靶、免疫及放射線等多元策略，為病人量身訂製最合適的治療計畫。

肝癌治療新趨勢！免疫合併療法帶來更多治療選擇

許士超醫師表示，肝癌患者多合併肝硬化等慢性肝病，因此手術並非所有病人都適用。「若肝硬化嚴重，我們會以肝臟移植為主要考量；若癌細胞已有轉移或侵犯血管，則會採取全身性治療，包括免疫療法合併標靶或抗血管新生藥物。」他指出，免疫療法自2017年被引入癌症治療領域後，讓許多原本無法手術的患者有了新選擇。近年來，有越來越多臨床研究顯示，有些患者在接受免疫合併治療後，腫瘤控制與後續手術條件有改善的趨勢。不過他也提醒，治療效果會因個人體質、疾病期別與整體健康狀況而異，仍須由醫療團隊綜合評估後再決定最合適的方式。

外科角色從「單一治療」轉為「整合關鍵」！肝癌治療進入團隊時代

在多專科合作模式中，一般外科仍扮演關鍵角色。許醫師說明，外科不再只是「切除腫瘤」的單一路徑，而是團隊治療中的重要環節。「我們會根據病人的整體狀況，評估是否可透過微創或達文西手術安全移除病灶；若不適合開刀，則會與腫瘤內科、放射科等共同討論，採取局部電燒、放射線治療或肝動脈栓塞等方式控制病情。」他強調，目前中國附醫的肝癌團隊會針對每位病人召開治療會議，由外科、腫瘤科、放射線科、營養師甚至中醫師共同參與。目標不是單一治療，而是幫助病人找到最適合、最安全的治療組合。

不同病況不同解方 免疫療法融入多科合作新架構

在自身的臨床經驗中，他分享曾有一名六十多歲的肝癌患者，術後半年出現腹腔與骨骼轉移，病情一度惡化。當時病人狀況雖不理想，但體能尚可，與家屬充分討論後，先以外科手術清除腹腔腫瘤，之後再由腫瘤科介入進行免疫與抗血管新生藥物治療。在多科別的協同照護下，病人病情穩定，目前追蹤至今未見腫瘤復發，生活品質也維持良好。許士超醫師強調，這樣的例子顯示跨科整合的重要性，不過他也補充，每位病人的狀況不同，治療過程中仍需謹慎觀察副作用與身體反應。

面對肝癌挑戰 醫籲：營養與心理支持不可忽視

除了治療技術的進展，許士超醫師也強調病人的生活照護與心理支持同樣重要。「癌症治療過程可能影響食慾與體力，因此我們會與營養師合作，協助病人建立良好的營養攝取方式。」另外，他也提到，中醫師在團隊中也扮演輔助角色，協助處理治療過程中的身體不適或副作用，前提是需經過醫療團隊評估與監測，確保治療安全。他表示：「我們鼓勵病人透過正規醫療體系的中醫部門接受諮詢，而非自行服藥，以免產生藥物交互作用的風險。」此外，許多患者聽到「無法手術」時容易產生放棄念頭，「我們會告訴他們，現在的醫療手段比過去多很多，肝癌並非無法控制的疾病，只要積極配合治療與追蹤，仍有機會維持良好生活品質。」

肝癌治療選項多元 治療前醫病溝通不可少

雖然免疫療法與新藥物治療的進展令人振奮，但許士超醫師坦言，許多民眾仍停留在「開刀才能根治」的舊有印象。他指出：「免疫與標靶治療在台灣普及不過五年，觀念轉變需要時間。醫師的責任除了治療，也包含衛教與溝通。」因此，在每次門診中，詳細向患者解釋可行方案、潛在風險與預期效果，協助病人以理性態度做出選擇是相當重要的一環。隨著新一代藥物與微創技術持續發展，肝癌治療已不再是單一學科的戰場。他表示，未來將持續強化「多專科整合照護」的模式，結合手術、藥物、放射線及營養心理支持，提供病人全方位的照護，以達到讓病人不僅延長生命，更能維持好的生活品質的現代醫療核心目標。

