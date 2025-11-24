外科醫示警「上班久坐」傷身：走一萬步也救不回

生活中心／倪譽瑋報導

血管外科醫生提出，久坐10小時對雙腳靜脈的傷害，無法靠之後多走1萬步補回。（圖／翻攝自IG@drsumitkapadia）

現代不少上班族進辦公室，一坐就是好幾小時。日前來自印度的外科醫師指出，坐太久會讓血液一直積在腿部，長期下來恐導致靜脈曲張（Varicose veins），人需要走路活絡血液循環，但不是看總步數，而是頻率。而台灣的醫師則建議，上班時可每坐60分鐘，起來活動2分鐘，像是去裝水或上洗手間，都能幫助循環。

久坐血液積腿 傷到靜脈走路難補回

據外媒《Health And Me》報導，日前印度血管外科醫卡帕迪亞（Sumit Kapadia）在個人社群分享，他都會建議就診者不應久坐，「如果你從早上9點到晚上7點都坐在辦公桌前，靜脈會受損」他說明，久坐會導致血液在腿部淤積，靜脈必須更努力地將血送回心臟，造成壓力增大，最後影響到靜脈瓣膜（vein valves）功能。

隨著靜脈持續受損，最終釀成靜脈曲張時，就有血栓的風險，這時再去活動想修補已來不及；卡帕迪亞提出，每天走1萬步也無法挽回10小時久坐造成的損害，上班坐了一整天，再用晚上讓走路步數達標，其實效果不大。

他認為，靜脈健康不是看「步行總距離」，而是一天中的活動頻率，「你的靜脈不需要馬拉松，它們需要的是適時活動」建議坐每45至60分鐘，就起身活動一下、伸展或走2分鐘，讓被視為「週邊心臟（peripheral heart）」小腿肌肉動一動。

裝水、上廁所都算 多點動作就能促進血液循環

至於台灣醫師的看法，8月時腸肝膽科醫師陳威佑曾發文說明，「久坐」除了會導致腰痠背痛、循環變差外，他也引述醫療期刊說法，每天坐著超過10小時，大腸癌風險高達1.64倍，可能原因是長時間久坐讓身體的代謝不穩定，導致脂肪堆積、血糖調節功能下降，進一步出現胰島素阻抗，該代謝異常刺激腸道黏膜，細胞過度增生，長期下來形成癌前病變。

雖然久坐不會馬上就造成大腸癌等嚴重疾病，但要留意其「慢性累積」的影響。陳威佑的建議和卡帕迪亞類似，上班時「每坐60分鐘，就起來活動2分鐘」，可以去倒水、上個洗手間「哪怕只是移動幾步，也能幫助血液循環、減少代謝停滯。」

陳威佑補充，除了上班時，還有其他場合可主動切斷「連續靜止」，例如午休時間，稍微起來走個5到10分鐘、搭捷運時，提早一站下車多走一小段路、若是在開車，可利用等紅燈時伸展腳踝或轉動小腿，促進下肢循環，總之「記得提醒自己，坐久了起來動一下」。

