外籍人力進病房 醫界促加快 護理師反彈

護理師公會全聯會憂心，外籍人力到醫院病房，若語言與專業訓練尚未到位，反增加護理師負擔。示意圖為日照中心護理師指導外籍看護翻身照護。（蔡依珍攝）

衛福部擬開放外籍照護人力進入醫院急性病房，減輕護理人力長期不足困境。不過護理師公會全聯會憂心，若外籍人力語言與專業訓練尚未到位，反增加護理師負擔，不如先改善護理工作環境。醫界則認為，缺工問題醫院首當其衝，要引進外籍人力就要速度加快、對象擴大，「若限制太多，醫院根本就分不到人！」

中華民國護理師公會全聯會理事長陳麗琴表示，醫院照顧與長照機構完全不同，照顧者必須能理解病患疼痛、藥物反應等狀況並回報，若外籍照服員中文能力不足，「連怎麼吃藥都講不清楚，要如何照顧病人？更不用說要和家屬溝通，萬一做錯，護理師反而還要盯著，這不是讓我們更累？」

陳麗琴強調，醫院並非沒人可用，而是沒有好條件讓人願意回來，國內具護理師證照的人很多，執業率僅6成，就是因為不想來；改善醫院護理師薪資結構、工作負荷與職涯發展，才是真的解決方式，而不是用更便宜的人力去補洞。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁則直言，政策限制太多，醫院怎可能搶得到人？僑外生人數本就不多，對醫院來說僅是杯水車薪，至於資深移工，「人家都資深了，除非給兩倍薪，否則怎可能來你醫院？」

洪子仁表示，少子化已造成各行各業人力下滑，醫療現場更首當其衝，而護理師同時擔負生活照護與臨床工作，已全面過載，引進外籍助理員協助生活照護的政策應該要更快，尤其東南亞各國人口結構改變，經濟也提升，台灣若開放過晚、規模過小，到時恐怕「想引進卻引不進」，建議政策盡速通過、增加來源國，才有助緩解醫療人力荒。