外籍人士住台8年有感！批北捷更吵更晃 台北公園淪「車輛通道」

長期旅居台灣的外籍人士透過觀察，發現近年來台北捷運噪音增加、行車穩定度下降，甚至連公園內都出現車輛橫行的現象，呼籲各界重視環境品質的維護。

臉書粉專「外國倫看台灣」發文表示，近幾年北捷環境變差。（圖／中天新聞）

臉書粉專「外國倫看台灣」發文表示，已在台灣生活8年的他，對於台北居住品質的變化感受深刻。該粉專指出，公園內的車輛與摩托車數量明顯增多，無論是大安森林公園或二二八公園，都能看見公務摩托車或其他車輛停駐其中，導致公園品質大幅下降。

該粉專批評，公務員為圖自身方便，直接在公園內騎車或開車，甚至將公務車輛停在博物館門口，形成「公務變特權」的現象。他強調，美國或日本的公園內都沒有摩托車、車輛行駛，環境保持乾淨整潔，反觀台北不只走在人行道可能被摩托車撞到，連走在公園裡都可能發生危險。

關於捷運噪音問題，該粉專回憶剛到台灣時，對北捷印象相當良好，雖然路上很吵，但捷運站內相對安靜舒適。然而近幾年北捷出現大量電視牆廣告，播放各種廣告聲音，加上推行手扶梯兩邊皆可站立後，不斷重複播放宣導廣播，令人感到困擾。

該粉專提到，日本同樣推行手扶梯兩側皆可站立的觀念，但採用在手扶梯旁放置告示牌的方式，而非使用擴音器循環播放。他質疑為何日本可以擺放告示牌，台灣卻要用擴音器循環播放?此外，捷運還會播放「請不要吸菸，不要嚼檳榔」的廣播，甚至同時有兩、三個喇叭播放不同訊息，聲音交織在一起十分吵雜。

捷運行車穩定度也引發關注。該粉專表示，北捷似乎變得更搖晃了，從前搭乘時列車不會急煞，但近年來急煞次數明顯增多。他曾詢問服務人員是否能避免到站時急煞、採用較為平穩的煞車方式，卻被告知捷運車廂由電腦設定控制，無法更改。

該粉專透露，他曾懷疑是自己的錯覺，因此詢問網友意見，網友也認為以前捷運較為平穩，「我感覺以前的捷運比較平穩，現在捷運紅線晃得最厲害，之前就向北捷反映過了，現在依舊。」、「以前搭捷運甚至不用扶手，靠重心轉移就能穩住，現在完全不行。」

該粉專在文末呼籲，所有人都應該關注台灣的環境品質，並期盼這些問題能在2026年獲得改善。該粉專認為，台灣人沒有管理好公務員，才會讓台北公園越來越低俗。

