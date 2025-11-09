外籍人妻收入超豐厚！律師聽數字嚇一跳：台年輕人沒理由不行

不少外國女子嫁來台灣，婚後在各行各業深耕，並取得成果。律師林智群近日分享，他有一名客戶是外籍太太，賺錢像不要命一樣，自己聽到對方的收入嚇一跳。他嘆，外籍太太在台灣人生地不熟，都能闖出一片天，台灣人沒理由不行。文章曝光，引發大量網友討論。

林智群在臉書粉專發文指出，自己有一名客戶是外籍太太，但真的很刻苦耐勞，賺錢不要命一樣，當然年收入也是豐厚，開庭時法官問她年收入，「她講出來的數字真的讓我嚇一跳。」

他接著指出，有時候看到年輕人說政府怎麼不幫他們，自己都會想，如果外籍太太在台灣人生地不熟，語言也沒有很通，都可以努力闖出一片天，台灣人沒理由覺得自己不行。

對此，不少網友也有感而發，留言表示「她們有些真的很拚，我遇到很多台灣男生，根本就是靠外籍配偶在養」、「我也聽過越南配偶靠修剪指甲買房的」、「苦力的工作幾乎被外籍勞工佔據了，因此這幾年外籍勞工都變小包商了，不是沒有工作，是台灣人太會選工作」、「有些外籍太太真的超拚的」、「很多賣河粉、越南小吃的也拚命賺到家底雄厚。」。

內政部表示，我國的婚姻移民人數已近60萬人，自92年起，每5年辦理1次全國「新住民生活需求調查」，112年最新調查完成1萬餘份有效樣本，結果顯示受訪者對目前工作滿意度達94.8%，持有技術士證的比例，也自107年調查的6.1%提升至8.7%，且已創業者占15.4%。

