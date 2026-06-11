外籍勞工建美國駐米蘭領事館 時薪不到2歐元涉剝削
（中央社米蘭11日綜合外電報導）興建中的美國駐義大利米蘭新領事館爆發勞工剝削爭議，美國承包建商允諾給予外籍勞工2.5萬歐元年薪，但勞工實領時薪卻不到2歐元（約新台幣57元），義大利檢方已展開調查。
美聯社報導，義大利檢方正針對總部位於美國阿拉巴馬州蒙哥馬利市（Montgomery）的卡德爾建設（Caddell Construction）展開調查，這家公司是美國外交使館的承包商。
檢方表示，卡德爾建設派駐義大利的2名管理人員，本月因涉嫌剝削勞工遭逮捕，其中1人在企圖搭機出境時遭攔，另1人則在計劃潛逃時落網。
這起案件由檢察官史托拉里（Paolo Storari）負責，他過去曾帶頭查獲多起專為奢侈品牌供貨的地下血汗工廠案。截至目前，只有卡德爾建設被列為偵查對象，未涉及其他包商。
這項調查自6個月前展開，涉及約70名勞工，其中多數來自印度。檢方指控，卡德爾建設違法從薪資中扣除食宿費用，並強迫勞工每天工作10小時、每週上班6天。據檢察官表示，有些勞工扣除食宿費後，實拿月薪僅剩500歐元（約新台幣1萬6000元）。
卡德爾建設與美國國務院均表示，已針對相關指控展開調查，並將全力配合義大利當局。
美聯社在一處工會中心採訪了4名肯亞籍和1名印度籍勞工，工會人員正協助安排法律扶助、安置住所等事宜。5人在提供相關證明文件後，均要求以匿名方式受訪，以防遭到報復並保護進行中的司法調查。
其中2名勞工出示了印有卡德爾公司抬頭並由公司代表簽署的聘僱合約，合約中承諾的年薪超過2萬5000歐元（約新台幣91萬6000元），但不僅實際薪資相差甚遠，當他們向管理層提出質疑時，甚至遭工地人資人員威脅。
一名肯亞籍電工說：「你只要去辦公室問任何問題，他們就會告訴你『要麼繼續工作，要麼我們送你回國。這就是你應得的薪水』。」
另一名肯亞籍電工指出，當他拿出以人工智慧（AI）整理的義大利勞動法律摘要向對方據理力爭時，甚至被威脅要告他「誹謗」，並稱聘僱合約中的2萬5000歐元只是為了「辦理簽證」，並非實際的給付承諾。
接受美聯社採訪的5名勞工年齡落在20歲至50歲出頭，他們表示今年均遭無故解雇。其中1人說，他從肯亞探親回來後，發現自己沒了工作也沒了住所。
這5名勞工中，有4人是受過專業訓練的電工。其中一名印度籍勞工表示，資方承諾月薪2500歐元（約新台幣9.4萬元），但薪資單顯示，他每月實際收入僅500歐元，時薪僅1.55歐元（約新台幣57元）。
這項工程目前在法院監督下持續進行，但勞工的薪資不再被扣除食宿費，工時上限為每週45小時，並保證每週休息2天。
義大利營建工會聯盟（Fillea Cgil）勞工代表馬古基（Laura Malguzzi）表示，工會預計將為勞工爭取損害賠償，以追回他們「透過努力工作與奉獻」所應得的薪酬。（編譯：張茗喧）1150611
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