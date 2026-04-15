外籍女染流行性腦脊髓膜炎 疾管署匡列21人：併發症致死率達4成

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【健康醫療網／記者林則澄報導】一名60多歲外國籍女子，最近入境台灣後陸續出現腹痛、噁心及嘔吐和發燒等症狀，住院後經醫院通報並檢驗確認感染流行性腦脊髓膜炎，目前持續於一般病房治療中，衛生福利部疾病管制署指出，衛生單位已匡列女子同行友人、醫院接觸者共21名，均無出現疑似流行性腦脊髓膜炎症狀， 並針對21人進行健康追蹤，另有3人評估預防性用藥。

6旬女入境3天確診 疾管署說明何謂「流行性腦脊髓膜炎」

疾管署防疫醫師林詠青表示，該名流行性腦脊髓膜炎確診者為60多歲外國籍女子，本身沒有特殊潛在病史，也未接種過流行性腦脊髓膜炎疫苗，4月初入境台灣3天後出現腹痛、噁心及嘔吐等症狀，隔天即前往急診，除了有身體發炎指數上升、發燒等情形， 原先以腸胃道方面疾病收治，但後續血液培養檢測出腦膜炎雙球菌陽性，是為流行性腦脊髓膜炎，所幸目前個案住院超過一周，沒有發燒，生命徵象穩定且意識清楚，持續治療中。

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林詠青防疫醫師表示，流行性腦脊髓膜炎傳染途徑主要為接觸感染者或帶菌者的喉嚨、鼻腔分泌物或飛沫而感染，且需透過密切或長時間接觸（親吻或咳嗽）方可有效傳播，健康者中約5至10%可能呈現無症狀鼻咽部位帶菌，其中僅少數帶菌者會發展成侵襲性疾病，免疫低下者較容易致病，其潛伏期約2至10天，主要症狀為發燒、劇烈頭痛、頸部僵直、噁心、嘔吐、出血性皮疹等，有時也會出現昏迷和譫妄等症狀，嚴重時可引起肺炎、敗血症及腦膜炎，其中腦膜炎死亡率為百分之5至10，而敗血症死亡率最高可達4成，需及時給予抗生素治療。

▲什麼是流行腦脊 髓膜炎？疾管署解答。（圖／疾管署提供）

1歲以下嬰幼兒症狀較不典型 家長需多留意

至於1歲以下的嬰兒，林詠青防疫醫師指出，臨床症狀較不典型而不易察覺，常只有發燒、嘔吐症狀，另可能會出現躁動不安、哭叫、不易餵食等症狀，或有囟門突出的情形，但不一定會有頸部僵直等典型腦膜炎症狀。

國內今年累計5例確定病例 全球疫情持續中

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，依據疾管署監測資料顯示，國內今年累計5例流行性腦脊髓膜炎確定病例，高於2019年至2025年同期病例數（介於0-3例），近10年（2017年起）統計資料顯示，個案感染年齡以25至64歲及65歲以上為多（各占29.5%），其次為19至24歲（占21.3%），病例以感染腦膜炎雙球菌B型最常見。

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉說明國內流行性腦脊髓膜炎確診者的足跡。

郭宏偉主任指出，全球持續有流行性腦膜炎病例發生，疾病負擔最嚴重的地區為非洲撒哈拉沙漠以南，橫跨非洲中部的「腦膜炎帶」，於每年12月至隔年6月的乾季為流行期，主要菌株為C、W及X型，而越南近期疫情嚴峻，於去年爆發疫情累計95例病例後，延續迄今，境內A、B、C、W及Y五種血清型皆流行，並導致多起死亡案例，當局已針對河內、河寧、老街及安江等地發布警報，另日本今年迄今累計報告15例，以愛知縣為多。此外，英國今年爆發一起B型校園群聚事件，截至3月下旬已累計21例確診。另北美、歐洲及大洋洲等國則多為B、C、W及Y型引起的散發病例及小規模疫情。

疾管署：個案是否為境外移入 仍待釐清

針對該名流行性腦脊髓膜炎確診者，疾管署副署長曾淑慧指出，正因為健康者中約5至10%可能呈現無症狀鼻咽部位帶菌，而該確診者也不是來自流行國家，因此有可能是入境台灣後經帶菌者傳染，才 確診為W型腦膜炎雙球菌感染，但詳細的感染途徑仍需進一步釐清，才能得知是否為境外移入的個案，目前台灣仿照各國，會公布確診者旅遊史等資訊，提供民眾參考與留意。

林詠青防疫醫師提醒，預防流行性腦脊髓膜炎，應避免長時間處於擁擠或通風不良的環境，並保持良好手部與呼吸道衛生，以降低感染機會；如出現疑似症狀，應盡速就醫，避免病情惡化。另依據我國傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，流行性腦脊髓膜炎感染高危險族群（包含持續性補體缺損、脾臟功能缺損、人類免疫缺乏病毒感染、居住或往返於流行地區者）可經由醫師評估後自費接種B型流行性腦脊髓膜炎疫苗、流行性腦脊髓膜炎4價結合型疫苗，相關資訊可至疾管署全球資訊網或撥打免付費防疫專線1922（0800-001922）洽詢。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=68219

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