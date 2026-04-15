白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
外籍女染流行性腦脊髓膜炎 疾管署匡列21人：併發症致死率達4成
【健康醫療網／記者林則澄報導】一名60多歲外國籍女子，最近入境台灣後陸續出現腹痛、噁心及嘔吐和發燒等症狀，住院後經醫院通報並檢驗確認感染流行性腦脊髓膜炎，目前持續於一般病房治療中，衛生福利部疾病管制署指出，衛生單位已匡列女子同行友人、醫院接觸者共21名，均無出現疑似流行性腦脊髓膜炎症狀， 並針對21人進行健康追蹤，另有3人評估預防性用藥。
6旬女入境3天確診 疾管署說明何謂「流行性腦脊髓膜炎」
疾管署防疫醫師林詠青表示，該名流行性腦脊髓膜炎確診者為60多歲外國籍女子，本身沒有特殊潛在病史，也未接種過流行性腦脊髓膜炎疫苗，4月初入境台灣3天後出現腹痛、噁心及嘔吐等症狀，隔天即前往急診，除了有身體發炎指數上升、發燒等情形， 原先以腸胃道方面疾病收治，但後續血液培養檢測出腦膜炎雙球菌陽性，是為流行性腦脊髓膜炎，所幸目前個案住院超過一周，沒有發燒，生命徵象穩定且意識清楚，持續治療中。
林詠青防疫醫師表示，流行性腦脊髓膜炎傳染途徑主要為接觸感染者或帶菌者的喉嚨、鼻腔分泌物或飛沫而感染，且需透過密切或長時間接觸（親吻或咳嗽）方可有效傳播，健康者中約5至10%可能呈現無症狀鼻咽部位帶菌，其中僅少數帶菌者會發展成侵襲性疾病，免疫低下者較容易致病，其潛伏期約2至10天，主要症狀為發燒、劇烈頭痛、頸部僵直、噁心、嘔吐、出血性皮疹等，有時也會出現昏迷和譫妄等症狀，嚴重時可引起肺炎、敗血症及腦膜炎，其中腦膜炎死亡率為百分之5至10，而敗血症死亡率最高可達4成，需及時給予抗生素治療。
▲什麼是流行腦脊 髓膜炎？疾管署解答。（圖／疾管署提供）
1歲以下嬰幼兒症狀較不典型 家長需多留意
至於1歲以下的嬰兒，林詠青防疫醫師指出，臨床症狀較不典型而不易察覺，常只有發燒、嘔吐症狀，另可能會出現躁動不安、哭叫、不易餵食等症狀，或有囟門突出的情形，但不一定會有頸部僵直等典型腦膜炎症狀。
國內今年累計5例確定病例 全球疫情持續中
疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，依據疾管署監測資料顯示，國內今年累計5例流行性腦脊髓膜炎確定病例，高於2019年至2025年同期病例數（介於0-3例），近10年（2017年起）統計資料顯示，個案感染年齡以25至64歲及65歲以上為多（各占29.5%），其次為19至24歲（占21.3%），病例以感染腦膜炎雙球菌B型最常見。
▲疾管署疫情中心主任郭宏偉說明國內流行性腦脊髓膜炎確診者的足跡。
郭宏偉主任指出，全球持續有流行性腦膜炎病例發生，疾病負擔最嚴重的地區為非洲撒哈拉沙漠以南，橫跨非洲中部的「腦膜炎帶」，於每年12月至隔年6月的乾季為流行期，主要菌株為C、W及X型，而越南近期疫情嚴峻，於去年爆發疫情累計95例病例後，延續迄今，境內A、B、C、W及Y五種血清型皆流行，並導致多起死亡案例，當局已針對河內、河寧、老街及安江等地發布警報，另日本今年迄今累計報告15例，以愛知縣為多。此外，英國今年爆發一起B型校園群聚事件，截至3月下旬已累計21例確診。另北美、歐洲及大洋洲等國則多為B、C、W及Y型引起的散發病例及小規模疫情。
疾管署：個案是否為境外移入 仍待釐清
針對該名流行性腦脊髓膜炎確診者，疾管署副署長曾淑慧指出，正因為健康者中約5至10%可能呈現無症狀鼻咽部位帶菌，而該確診者也不是來自流行國家，因此有可能是入境台灣後經帶菌者傳染，才 確診為W型腦膜炎雙球菌感染，但詳細的感染途徑仍需進一步釐清，才能得知是否為境外移入的個案，目前台灣仿照各國，會公布確診者旅遊史等資訊，提供民眾參考與留意。
林詠青防疫醫師提醒，預防流行性腦脊髓膜炎，應避免長時間處於擁擠或通風不良的環境，並保持良好手部與呼吸道衛生，以降低感染機會；如出現疑似症狀，應盡速就醫，避免病情惡化。另依據我國傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，流行性腦脊髓膜炎感染高危險族群（包含持續性補體缺損、脾臟功能缺損、人類免疫缺乏病毒感染、居住或往返於流行地區者）可經由醫師評估後自費接種B型流行性腦脊髓膜炎疫苗、流行性腦脊髓膜炎4價結合型疫苗，相關資訊可至疾管署全球資訊網或撥打免付費防疫專線1922（0800-001922）洽詢。
【延伸閱讀】
不治療恐延續數年！6旬婦紅斑和血尿上身 疾管署揭萊姆病預防措施
麻疹移入增2例！北部5旬女「無紅疹」併發腦炎住加護 疾管署這麼說
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=68219
喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
其他人也在看
獨家》小黃司機紅燈50秒寫完！「一筆空心字」神技太震撼
高手真的在民間！台北一名65歲計程車司機，利用等紅燈短短50秒時間，竟能一筆寫出「招財進寶」、「黃金萬兩」等空心字體，筆畫流暢不間斷，成品精緻像用電腦印刷，驚人神技讓人看傻眼。這名不願具名的小黃司機接受《中時新聞網》訪問透露，其實這項「一筆空心字」並非一蹴可幾，而是從小埋下的種子。
狂吃「3食物」恐害罹癌！營養師點名「1款國民零嘴」：發霉產生劇毒
現代人飲食高油、高糖，又少纖維，加上久坐少動，恐增加罹癌機率。營養師孫語霙提到，若想遠離癌症，應減少攝取「3種食物」，包括加工肉品、酒精，還有過期花生，一旦發霉、變質就會產生毒素，增加罹患肝癌、食道癌、大腸癌的風險，不可不慎。
25歲男貪方便「隱形眼鏡半年沒拔」 黏角膜上拿不出來急就醫
據《九派新聞》報導，郭男自國中開始近視，目前雙眼約600度，配戴隱形眼鏡已有7年。近半年因工作忙碌，長時間未取下鏡片，甚至養成連續配戴的習慣。他回憶，過去並未出現明顯不適，因此未加留意，認為不摘反而較為方便。直到5天前，郭男陸續出現眼睛紅腫、畏光、流淚及分泌物...
江柏樂批年輕人「不生小孩命不好」引戰 遭疑假帳號親回應了
江柏樂於14日發文指出，聽說現在年輕人流行不婚不生，「這不是在報復社會，是在斷自己生路」，並提到「沒祖先保佑的人命不會好」，同時認為若沒有子女祭拜，晚年生活也可能受到影響。他在文末表示自己只是「講實話不怕被罵」，並附上一張微笑照片。該貼文發布後，隨即遭到大...
獨家直擊！宿舍天花板突塌 鋼筋外露學生嚇壞
獨家直擊！宿舍天花板突塌 鋼筋外露學生嚇壞
不只害頻尿！醫揭「1類飲料」超傷身：精子跑不動 增加腎結石風險
不少人熬夜加班時，習慣以能量飲料提神，但若過量攝取，恐影響泌尿與生殖系統健康。泌尿科醫師江佩璋指出，能量飲料往往含有超量咖啡因、爆表高糖分，及隱藏版刺激物「瓜拿納」，容易引發頻尿、急尿，若水分補充不足，高濃度尿液會增加泌尿道感染與腎結石風險，甚至使男性精蟲濃度與活動力下降。
「零食界好市多」熄燈！疲老闆宣布結束營業：真的撐不下去
【緯來新聞網】嘉義知名零食電商「疲老闆」，被不少消費者封為「零食界好市多」，然而去年卻爆出財務危機，
台股衝關3萬7！關鍵決戰台積法說 法人點名「關鍵5強」
[Newtalk新聞] 台股在外部環境偏多的帶動下，延續近期強勢格局。隨著美股持續走高，資金風險偏好明顯回溫，市場情緒轉趨樂觀，今（15）日盤中更進一步挑戰3萬7整數關卡，最高來到37043點。展現多頭企圖心。在權值股穩盤、題材股輪動的架構下，盤面呈現「百花齊放」的健康輪動格局。 從法人動向觀察，本日券商共識股聚焦於五檔個股，包含金像電、台達電、大立光、國巨與采鈺，皆獲得兩家券商同步推薦，顯示市場資金在選股上逐漸收斂至具備基本面與產業趨勢支撐的標的。 進一步拆解這五檔個股邏輯，可以發現資金布局方向相當明確。金像電與台達電屬於AI伺服器與電源供應鏈核心，受惠於全球AI算力需求持續擴張，營運具備長線成長動能；大立光則代表高階光學元件，雖短期受手機市場影響，但高階鏡頭與非手機應用仍具潛力；國巨作為被動元件龍頭，在庫存調整告一段落後，景氣回溫預期逐步發酵；采鈺則切入感測與顯示驅動相關應用，搭上車用與高階顯示趨勢。 值得注意的是，盤面雖然強勢，但真正的關鍵仍在權值股表現，尤其是台積電。市場普遍認為，台積電明天即將登場的法說會，將成為影響短線行情的重要變數。若釋出正向展望，不僅有助於穩定指數，更可
鍾瑶被封最美工地主任！ 解鎖新身分「轉行賣鞋」
以模特兒出身橫跨戲劇、實境節目與創作領域的鍾瑶，不僅在螢光幕前表現亮眼，也憑藉其獨具風格的穿搭品味成為時尚圈關注焦點。甫結束米蘭時裝週行程的她，近來行程滿檔，14日受邀現身臺中漢神洲際購物廣場，擔任百貨女鞋品牌一日店長活動。鍾瑶參與演出的客語影集《都市開基祖》開播即霸榜，在劇中飾演全台首位女工地主任，角色演出相當出色，還因此有了「最美工地主任」的封號。
別再只靠雞蛋！營養師推5種高蛋白蔬菜，減脂、護眼、顧腸道一次搞定
一提到補充蛋白質，很多人第一時間都想到雞蛋、雞胸肉或豆類，但營養師羅瑋如提醒，其實有些蔬菜不只富含纖維，本身也含有一定比例的蛋白質，對於減脂、護眼與腸道健康都能發揮加分效果。
花椰菜久煮＝白吃！下鍋前「1動作」最關鍵 做對抗癌、防脂肪肝
花椰菜等十字花科蔬菜被視為「抗癌神菜」，但食安專家韋恩表示，其實青花菜所含的抗發炎成分「蘿蔔硫素」，需要透過引爆才會產生，建議青花菜在下鍋之前，先靜置40分鐘再煮，同時要避免高溫久煮，才能發揮它最大的效益。
山中的守護神？一家人夜晚「遭困山路」竟被小貓拯救！
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 國外最近傳出一起暖心的貓咪救援事件，一位爸爸帶著老婆與小孩在爬山的途中迷路，在 …
狠父失控停車場怒踹小孩！男童遭推倒趴地又被猛踩 畫面曝光網炸鍋
昨（14日）上午7時許，台北市信義區某停車場，疑發生家長不當管教事件，當時現場有1對父母、2名揹書包的孩子，根據時間來看，應為2孩子上學時間，未料該名父親卻突然情緒失控，不但推倒其中1名孩子，甚至出腳怒踹，過程被目擊民眾拍下PO網，引發輿論爭議。對此，台北信義分局表示，目前雖尚未接獲報案，但已主動檢視相關影像並介入查處。
水星進白羊遇天王！ 4生肖未來20天 財富覺醒「偏財大噴發」
水星進白羊遇天王！ 4生肖未來20天 財富覺醒「偏財大噴發」
父母接力救命 12歲童1年內接受肝腎活體移植
12歲許姓男童出生4個月即確診罕見先天性膽管擴張症（Caroli disease），合併肝纖維化與脾臟腫大，同時罹患自體隱性多囊性腎臟病（ARPKD），病情一路惡化至慢性腎臟病第5期。為搶救生命，他在1年內先後接受母親捐贈部分肝臟、父親捐贈腎臟，完成兩階段活體移植手術，術後恢復良好，已順利出院並重返
嘴上嫌棄心裡卻愛得要命！ 這3大星座男的嘮叨其實是另類告白
有些星座男愛人的方式很特別，嘴上嫌東嫌西，心裡卻在乎得要命。這3大「口是心非」的代表星座，對另一半的嫌棄其實隱含著愛意。
國旅落寞？台灣有願意一去再去的景點？眾人爆推這些地點：出國也難取代
近年物價上漲，帶動飯店與民宿價格節節攀升，加上觀光區餐飲費用調漲與交通不便等問題，使不少民眾對國旅興趣降低，甚至出現「去南部不如飛沖繩」的聲音。不過，仍有網友好奇發問：「雖然大家都說國旅已死，但有沒有哪裡是你願意一去再去的地方？」貼文曝光後，引發網友熱議。
下一檔萬金股是它！測試介面大廠穎崴現9字頭 台股股后強在哪？
台股股后、半導體測試介面大廠穎崴（6515）近期股價表現強勢，今天一度站上9字頭來到9045元，有望成為下一檔台股萬金股。隨AI基礎建設進入高速成長期，穎崴作為全球AI GPU與HPC核心測試供應商，其獲利動能正展現結構性爆發。有法人大幅上修穎崴目標價至10,000元，主要看好其在產能擴充、自製探針比例提升以及AI全生態系佈局的領先地位。
失智症可預防！這類食物「狂降38%風險」 醫：大腦年輕4歲
台灣正式邁入超高齡社會，全台65歲以上長者失智症盛行率達7.99%，推估15年後失智症人數將從目前約35萬人倍增至68萬人。雙和醫院復健醫學部葉天忻醫師指出，植物性飲食、有氧與肌力雙任務運動，配合良好睡眠與壓力管理，是護腦關鍵。其中，柑橘類的黃酮攝取與降低38%認知衰退風險相關，效益相當於大腦年輕3至4歲。
直接砍400萬！她驚見南部「這類房子」超搶手 房仲揭屋主因這事急出售
不少長輩早年辛苦工作、存錢買房，但隨著時代變遷、房價持續攀升，年輕世代購屋門檻愈來愈高，部分人甚至只能寄望未來繼承房產。然而，在繼承之後，究竟該選擇自住還是出售，往往成為一大難題。作家黃大米指出，南部地區的一樓住宅需求相當熱絡。她近期觀察到多起案例，皆為父母過世後，子女選擇出售繼承房產的情形。由於這類物件多半帶有變現需求，價格相對具有議價空間，房仲人員也常建議買方可大膽出價，甚至直言「有機會以較低