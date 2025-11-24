外籍女生理期第一天 經痛坐優先席 長輩轟「沒讀書」逼讓座

外籍女子因生理期不適坐在捷運優先席，卻遭多名長輩指責並被質疑「沒讀書」，引發讓座爭議。儘管她的友人解釋她身體不舒服，還有其他乘客主動讓座並試圖緩和氣氛，但長輩們仍堅持說教，最終導致這名女子委屈落淚。此事件再次凸顯了捷運優先席讓座文化的爭議，即使北捷已於今年7月將博愛座改名為優先席，但類似衝突仍然頻繁發生。

外籍女子日前搭捷運因為經痛坐優先席，結果有長輩來質疑沒讀書。（圖／TVBS）

一起讓座爭議事件在捷運淡水信義線上演。2月22日中午，一名外籍女子K小姐與朋友從東門站上車前往關渡站。當列車抵達台北車站時，有兩名長輩要求她讓座。由於K小姐正值生理期第一天，經痛嚴重，她沒有起身讓座，隨即遭到長輩們的責難。

其中一名穿紫色衣服的婦人質疑K小姐「沒有讀過書」，還表示「這是優先席」，並強調這是常識。K小姐的友人多次解釋她身體不舒服，另有乘客也試圖溝通，表示「優先座沒有一定要給老人坐」，但紫衣婦人堅持己見，拒絕接受解釋。

除了紫衣婦人外，K小姐表示還有其他兩名長輩對她惡言相向。爭執過程中，雖然有乘客主動讓座給長輩，試圖緩解緊張氣氛，但紫衣婦人仍執意站在K小姐面前繼續說教。最終，K小姐情緒崩潰，當場落淚。

K小姐無奈表示，某些長輩似乎認為「座位上面的顏色不一樣，就覺得那是他的寶座」。她透露這已是她第三次碰上類似經驗。

北捷自今年7月起已將博愛座全面改名為優先席，意在減少讓座爭議。然而，多數民眾認為，雖然改名是好事，但效果似乎有限。有民眾表示，長者也不應該用這種方式要求讓座。這起事件再次引發社會對捷運優先席文化的討論，顯示相關爭議仍未獲得有效解決。

