外籍女脫衣陪酒集團 遭移民署一舉查獲24名送法辦

移民署嘉義縣專勤隊在嘉義地檢署指揮偵辦下，破獲跨國非法仲介集團，依法送辦。（圖/移民署提供）

（觀傳媒嘉義新聞)【記者陳惲朋／嘉義報導】 移民署嘉義縣專勤隊於113年11月接獲舉報，指有犯罪集團窩藏許多泰國籍女子於嘉義縣、市民宅內，並由集團成員接送至嘉義某音樂會館及KTV酒店等2處從事脫衣陪酒，經深入蒐證後，報請嘉義地檢署指揮偵辦，連續2晚持搜索票兵分多路執行搜索，計查獲24名泰國籍非法坐檯女子，拘提2名集團成員，調查後已分別將薛姓及孫姓等19名非法仲介集團成員，依違反刑法妨害風化、就業服務法及人口販運防制法等罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦。

移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊表示，113年11月接獲舉報後，經深入蒐集相關證據後報請臺灣嘉義地方檢察署檢察官指揮，聯合海巡署偵防分署雲林查緝隊、艦隊分署第十三海巡隊、嘉義憲兵隊、移民署南區事務大隊科技偵查隊及臺南市專勤隊等單位，連續2晚持搜索票兵分多路執行搜索，查獲24名泰國籍非法坐檯女子，拘提2名集團成員，並查扣手機、翻譯機、記帳簿、不法所得38萬餘元等證物。調查後已分別將薛姓及孫姓等19名非法仲介集團成員，依違反刑法妨害風化、就業服務法及人口販運防制法等罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦，地檢署並已針對部分犯嫌於日前提起公訴。

專勤隊指出，經專案小組調查，非法仲介集團透過泰國經紀人或利用手機通訊軟體，招攬及協助泰國女子入境臺灣，藏匿於民宅內，由集團專人管理、指派及接送至嘉義某音樂會館及KTV酒店等2處從事坐檯陪酒，部分坐檯女子沒有底薪，僅能靠脫衣、供客人觸摸等猥褻方式收取小費；另有部分女子坦承會由客人帶出場從事性交易，以賺取更多現金。集團旗下的外籍坐檯女子為了賺錢而作風大膽，吸引了大批客人前往消費尋樂，非法集團也因此收入滿盈。

專案小組蒐證時，發現其中1間會館相當小心只接熟客，且會館內的少爺接到熟客的電話後，會先探頭查看四周才敢開啟大門。在專案人員連日觀察掌握少爺的開門時機及仲介集團運作方式後，聯合友軍單位出動35名執法人員共同查緝，專案人員於執行搜索當日偽裝埋伏得宜，伺機發動突襲，成功查獲外籍女子非法坐檯陪酒等不法情事。

移民署強力打擊非僱非仲集團 遏止外來人口在臺從事不法

嘉義縣專勤隊隊長羅金定說，政府歡迎全球旅客來臺旅遊，但呼籲切勿從事與許可目的不符之活動或工作，以免觸法遭驅逐出國，未來更面臨遭禁止入臺三年至五年，得不償失。國人也不要貪圖一時之便，非法聘僱外來人口從事工作，將違反就業服務法，最高可處新臺幣75萬元罰鍰；非法仲介行為，最高可處50萬元，意圖營利者恐面臨3年以下有期徒刑、拘役或併科120萬元以下罰金。



羅金定隊長強調，將持續會同轄區友軍單位加強查緝，溯源打擊幕後不法仲介集團，杜絕非法僱用及剝削行為，展現政府執法決心。民眾若有發現任何非法僱用或仲介外來人口從事違法（規）之情資，歡迎踴躍向移民署各專勤隊或各執法機關檢舉，共同打擊不法，維護社會治安。