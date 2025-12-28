外籍女與男友電話爭吵情緒激動墜落南崁溪 警消即刻救援搶回一命

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市桃園區民光東路天助橋昨(27)日傍晚發生外籍女子從橋上墜落南崁溪事故，路人見狀跑進現場附近的小檜溪派出所報案，員警即刻趕往救援，與消防局救護人員合力將墜溪女子合力抬回岸上送醫，幸僅受擦挫傷，初步了解女子是因感情問題與男友電話中爭吵，情緒激動不慎跌落溪中。

警方表示，昨傍晚5點左右，突然有民眾匆忙跑桃園警分局小檜溪派出所大喊：「有人掉到溪裡！」警員詹云翔、邱垂綱立即趕往現場，發現該裴姓女子(34歲、越南籍)躺臥在溪水中，離岸邊約30公尺，立即呼叫支援並下水施救，同時通報消防人員到場協助；女子跌落時造成身體多處擦傷、背部劇烈疼痛無法動彈，副所長蔡國輝率支援警力趕到，與消防人員共同將女子抬回岸上，經以長背板固定後，警消合力將其抬上路面送醫治療，救回一命。

警方初步了解，裴女與男友因感情問題在電話中激烈爭吵，一時情緒激動不慎跌落溪中，已通知其友人前往照顧，目前情緒與傷勢狀況穩定。

