外籍女金門賣淫 金檢跨海直搗淫團台南大本營

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

金門地檢署在金門縣金寧鄉某民宿查獲外籍女子與男客進行性交易，經查淫媒經紀人，發現整個淫團的大本營在台南市，於是在台南地檢署提供人力物力支援下，直搗台南市中西區某透天住宅內進行搜索，將淫團王嫌主持人帶往金檢，檢察官偵訊後聲請羈押禁見獲准。

金檢指出，今年4月10日金門縣刑大在金門縣金寧鄉某民宿內查獲一名以觀光名義入境的外籍女子，與男客進行性交易，疑有不法集團從中媒介，藉此營利。檢察官陳岱君指揮金門縣刑大成立專案小組偵辦，於4月11日將媒介賣淫女子之的曾姓經紀人拘提到案，訊後向福建金門地方法院聲請羈押獲准，

專案人員循線向上溯源，鎖定該不法集團位於臺南市區之機房，由主任檢察官葉子誠、檢察官陳岱君與專案小組，持福建金門地方法院核發之搜索票，於11月13日在台南地檢署提供人力物力支援下，到臺南市中西區某透天住宅內進行搜索，當場查獲王男在內共14人所經營的線上應召集團機房，查扣大量電腦、手機、現金18萬6070元等證物。

該淫團王姓經營者經專案小組解送至金檢，由檢察官席時英漏夜訊問後，向法院 聲請羈押禁見獲准，其餘現場工作人員則經檢察官訊問後，分以5萬至20萬不等金額諭知交保。專案小組再賡續追查，於11月20日在金門縣金寧鄉某住宅內，又查獲2名外籍賣淫女子，並扣得現金12萬8800元。

檢警調查，王男自112間起，先後在臺南市某住處、臺南市中西區某透天建物內，購買電腦及伺服器架設應召網站，並雇用10餘名員工以組織化模式經營，在網路論壇刊登性交易之廣告，提供應召女子之照片及服務項目、費用等交易細節供不特定男客瀏覽。

倘男客有意進行性交易，再將交易訊息轉知經紀，由經紀指派應召女子與男客進行性交易，性交易費用約數千元至萬元以上不等，王男等則依比例抽取佣金以營利，初步清查該應召集團獲利金額逾千萬元，並前後媒介多名外籍女子在金門地區提供性交易。

