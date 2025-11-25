外籍學生華語文演講比賽 美籍溫柯橋摘金

（中央社記者趙靜瑜台北25日電）由國立國父紀念館主辦的「2025年外籍學生華語文演講比賽」今天結果揭曉，來自美國的溫柯橋演說「沉默與直言」，奪得冠軍殊榮，獲得新台幣2萬元獎金。

根據國父紀念館發布的新聞資料，其他得獎者包括第2名是來自美國的張坤，第3名是來自美國的貝庭笙，第4名是來自泰國的高彤紅。優選者有6名，分別是來自越南的黎忠孝、泰國的釋心法、緬甸的馬光榮與馮明新、日本的出口圭，以及來自越南的高氏美幸。

廣告 廣告

國父紀念館長王蘭生表示，外籍學生華語文演講比賽自民國62年舉辦至今已邁入第52屆，是國父紀念館歷史最久、最具指標性的經典活動，每年學生以華語分享生活體驗與觀察，不僅讓世界看見台灣，也讓台灣看到世界，是國際文化交流的重要舞台。

評審之一台北教育大學教授張金蘭鼓勵學生真誠表達自我，無論得獎與否都為自己的表現熱烈鼓掌。

這屆報名的學生，分別來自越南、馬來西亞、蒙古、美國、日本、韓國、泰國、加拿大、印尼、波蘭、莫三比克、緬甸、西班牙、捷克、俄羅斯及澳洲等16國，總計20所大專院校、共60名外籍學生報名參加。

這次比賽訂定5道題目，分別是「如何讀懂台灣人的客套話」、「我怎麼看AI人工智慧」、「沉默與直言」、「我在台灣受到的文化衝擊」及「如果可以回到那一天」，由參賽者任選一題作5分鐘左右的演說。其中「我在台灣受到的文化衝擊」獲得多數學生青睞，反映他們在台灣生活中的觀察、驚喜與適應歷程。

今年參賽學生背景多元，其中淡江大學泰籍學生釋心法，13歲成為沙彌後出家至今，來台鑽研佛學及學習華文；台灣師範大學泰籍學生柯健太曾獲選Mister Star Thailand 2023泰國城市先生第4名，未來將以華語經營個人影音頻道。（編輯：張雅淨）1141125