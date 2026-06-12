外籍學生體驗台灣紅磚 打造夢幻小屋

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高雄慈濟志工，帶領一群外籍學生，走出戶外，參觀百年的傳統窯場，透過手作DIY，蓋出自己的夢幻小屋，也了解台灣的傳統文化。

一群外國學生，來到從日治時代就有的傳統窯場。「所以這個窯，到時候瓦片可以燒20 30萬片。」

慈濟志工 蘇紀豪：「外國的學生在台灣，要就是念書 要就是工作，讓他知道我們，在地的台灣人之前的屋子，是怎麼樣的方式。」

「土 一開始用土，土能夠保溫保溼。」

由外語隊志工，親自導覽，這群外國人，光看還不夠，動手蓋房子。越南學生 濤何媚：「我從越南來 我們那邊也有類似東西，不過比較像是陶藝，這是我第一次用磚來嘗試，所以我感到非常興奮。」

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斯里蘭卡學生 馬莉卡：「我們國家也有這樣的材質，但是我從沒有親自動手做，真的很是特別經驗。」

史瓦帝尼學生 清謙：「看起來很簡單 但是做起來有一點難。」

想蓋房子，不簡單，有人邊做邊錄影，還有人想起家鄉。越南學生 阮周玉欣：「因為我想跟家人分享一下。」

史瓦帝尼學生 巴奈雷：「我想蓋這個給我朋友 (給你朋友啊)，因為我們在我們國家 我們沒有磚房。」

學生 許睿恆：「我們想說讓它有一個拱門的感覺，然後 上面可以通風。」

「灶啊 對 灶 以前時代的灶。」

香港學生 劉愷程：「香港比較少像這樣的活動，都是很忙碌，然後平常人都只會專注於工作。」

文化交流，大家也發揮創意，把自己手做的夢幻小屋，打包回家。

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