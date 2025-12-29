外籍客入境韓國改採電子入境卡 2026年起實施

旅韓遊客注意！2026年開始，韓國將全面採用「電子入境卡」，旅客必須在入境前72小時填寫；至於有申請「S.e.S」自動通關的旅客，則不需填寫。

外國旅客到韓國旅遊將有新的入境規定。明年起，外國旅客入境韓國，將全面採用「韓國電子入境卡」，旅客必須在入境72小時前到指定網站填寫。不過，如果已經申請過「S.e.S」自動通關的旅客，則不需要填寫。（葉柏毅報導）

韓國從今年起，試行紙本入境申請與電子入境卡並行，其中電子入境卡必須在入境72小時前填寫完成。而從明年開始，將全面採用電子入境卡申報，雖然紙本不會立刻消失，但非必要不會使用。

外國旅客要注意的是，如果已經申請過「S.e.S」自動通關的旅客，不需要填寫電子入境卡，在抵達韓國時，走自動通關通道即可。但旅客必須要留意，如果換過護照，原本的「S.e.S」自動通關會自動失效，必須重新申辦。

此外，韓國法務部為了加快旅客通關速度，即日起到2026年1月31日為止，在仁川機場第一航廈F區，試辦「自動出入境登錄中心」，德國、台灣、香港及澳門旅客只要在入境審查區完成登錄，當場辦理即可立即使用，服務時間為早上9點到晚上9點。