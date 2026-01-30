外籍客嘟嘟車開DO！後車超貼狂攝「雙人疊起來」

國際中心／綜合報導

泰國嘟嘟車享譽世界，也是觀光客造訪時最方便的交通工具。但觀光勝地普吉島29日卻發生一起離譜活春宮事件，一輛行駛中的嘟嘟車穿梭在車陣中，豈料坐在車後的一對外籍情侶竟然疊坐在一起、當眾做出親密行為，全然不顧周邊有往來車輛以及其他用路人。

據《Thaiger》報導，事件發生在泰國觀光勝地普吉島卡圖縣巴東區，夜色昏暗、道路上人潮湧動、車流放慢，一輛嘟嘟車行駛在連接普吉島中心區域與西海岸的路上。仔細一看，車後竟有一對外籍男女在忘情交疊。儘管網傳畫面加了馬賽克模糊處理，但仍依稀可見車上的人露出大片裸色且疊坐在一起。

外籍客搭嘟嘟車「開嘟」雙人疊起來！後車超貼狂攝「裸色激戰片」流出

泰國觀光勝地普吉島29日發生一起離譜活春宮事件，引發網路熱議；圖僅示意，非本新聞所指。（示意圖／民視新聞）





根據報導，兩人全程無視路上其他司機與行人，過程也被後方車輛駕駛目擊並拍下。相關畫面30日被當地媒體轉貼到臉書後暴紅，並引發網友熱議。有人批評兩人的舉動不尊重當地風俗，且損害普吉島的形象。目前警方尚未對該段瘋傳影片發表正式回應，但近期關於法律執法與旅遊行為規範的討論，持續在當地延燒、引發討論。

