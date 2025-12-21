外籍客疑行李藏毒心虛拒檢 小港機場大廳上演追逐戰 航警迅速壓制逮人

小港機場今日稍早上演追逐戰，一名外籍旅客拒檢逃逸，不過最後仍被警方逮捕。示意圖，照片非當事人。廖瑞祥攝



高雄小港機場今日（12/21）稍早發生一起追捕大戰，一名外籍旅客入關時，被海關人員要求打開行李箱接受檢查，沒想到外籍旅客拒檢後，隨即拖著行李箱衝出海關，和航警在機場上演追逐戰。不過由於近日北車周圍才剛發生隨機攻擊事件，航警局加派反恐重兵巡邏，大批警力迅速一湧上前，將該名男子逮捕。

航警局指出，今日上午11點半左右，一名外籍旅客因故不配合海關，在實施檢查託運行李時，不遵從指令違規跑出入境海關室，員警見狀隨即哨前攔阻，並通報線上警力進行圍捕。

廣告 廣告

警方隨後啟動反恐秩序維護警力快打機制，儘管該名外籍男子一度跑到中山路上，不過最後仍被逮捕。初步了解這名外籍旅客的行李中藏有大量毒品，疑似因心虛才拒檢逃跑，詳細情況仍有待航警局高雄分局出面說明。

更多太報報導

「假奶風波」重創！十盛最後一間也倒了 官網門市全刪光

「下巴被打掉」網紅拳手保羅遭KO 臉頰釘鈦板7天不能吃

嗆「綠色大法官實質廢死」 黃國昌：「無期徒刑不得假釋」刑法修正案下週排審