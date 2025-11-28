外籍家庭急鳴喇叭求助 ! 三重警深夜開道護送幼童就醫

自小客車乘客見到員警急忙示意需要求助。(記者李健興翻攝)

【警政時報 李健興／新北報導】新北市政府警察局三重分局永福派出所警員李岳霖於日前擔服巡邏勤務時，在三重區車路頭街遇一部自小客車不停鳴按喇叭示意求助。李員見狀立即上前關心，發現車內為一對外籍移工夫妻，神情焦急，表示其年幼子女突發高燒、身體不適，因不熟悉本地道路及就醫流程，一時慌張無助，只好見巡邏警車經過便急向警方求助。

李員了解狀況後，立即安撫夫妻情緒，並主動協助開道引領自小客車，沿途保持安全車距、以警示燈號提醒其他用路人，迅速引導該車前往市立聯合醫院三重院區急診室，使孩童得以及時接受醫療照護。外籍移工夫妻在順利抵達急診室後，頻頻向員警表達感謝之意，表示若非警方即時協助，恐延誤就醫時機。

三重分局表示，警方除打擊犯罪外，更肩負服務民眾、保障生命安全的重要任務。此次即時的暖心行動，不僅展現警察的專業與熱忱，也突顯三重警察「警民同心、守護城市」的核心價值。

