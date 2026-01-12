外籍家庭看護工低薪、高工時 勞團籲適用勞基法、納長照體系

勞動部今日公布114年移工管理及運用調查統計結果。（示意圖／本報資料照片）

勞動部今公布最新調查顯示，外籍家庭看護工經常性薪資平均2.1萬元，與加班費合計共2.4萬元，平均每日工時卻高達10.1小時，平均每月休1天也占最多31.7％。勞團指出，外籍家庭看護工已長年高工時、低薪，呼籲讓其適用勞基法，並納入我國長照體系，才能提升勞動條件。

勞動部今日公布114年移工管理及運用調查統計結果顯示，114年6月外籍家庭看護工經常性薪資平均2.1萬元，加班費2800元，合計2.4萬元，較113年6月增400元。此外，家庭看護工全年其他非經常性薪資7100元，與113年調查相近。工作時數方面，114年6月平均每日工作時間 10.1小時，也與113年6月相近。

至於外籍家庭看護休假情形，勞動部表示，每月有休假者占65.8％，以平均每月休假「1天」占31.7％最多，2至3天占14.2％次之。另「都有休假（4天以上）」者占9.2％，而雇主未給的休假，均有發給加班費。

台灣國際勞工協會理事長陳秀蓮表示，目前政府規範外籍家庭看護工薪資2萬元，其薪酬達到2.4萬並非制度保障，而是雇主自發性多發給，休假亦是如此，代表外籍家庭看護工的勞動條件取決於雇主。

她強調，外籍家庭看護工薪資換算時薪不到100元，相當廉價，也高達3成左右沒有每月休假，呼籲讓外籍家庭看護工適用《勞動基準法》，或設立專法保障，才能提高他們的勞動條件，若無法一步到位，亦可讓外籍家庭看護工的休假、工資比照勞基法。

陳秀蓮提到，政府也應該跳脫一對一聘僱的邏輯，將外籍家庭看護工納入我國長照體系，由政府長照機構擔任雇主，依照被照顧者需求派相對應人數輪流照顧，也能提升外籍家庭看護工待遇。

園市群眾服務協會移工政策處主任汪英達說，協會先前調查外籍家庭看護工，即便在非疫情時間，也有3成沒休假，且多數薪資只比2萬多一些，他們也是勞工，卻排除勞基法適用，相當不公平、侵犯人權，呼籲政府讓外籍家庭看護工適用勞基法。

他也提到，我國邁入高齡化社會，政府應與家庭雇主一同負擔長照責任，建議讓外籍家庭看護工納入長照體系，若財源不足，可考慮從營業稅支出。

