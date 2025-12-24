外籍家庭看護工推薦，跨國移工申請仲介公司

【商家指南推廣專題】

不少家庭因工作繁忙，無法照護家中的長輩，因此需要尋求居家看護的協助，外籍家庭看護工推薦品牌「名洋人力資源國際有限公司」專門媒合與招募外籍移工，能代為處理外籍家庭看護工申請資料、聘僱許可函，也能安排移工的勞健保、出入境手續與職前訓練，致力提供優質的家庭看護服務，成為深受好評的跨國移工申請仲介公司。

台灣正面臨少子化與高齡化問題，整體人口結構與經濟發展型態逐漸改變，引進外籍勞工有助紓解勞動力短缺，穩定各大產業運作，為此，「名洋人力資源國際有限公司」憑藉超過30年的移工仲介經驗，協助企業與家庭媒合、招募、面試、篩選跨國移工人才，辦理外籍勞工工作簽證、聘僱許可與居留延期等手續，移工抵台後，團隊會負責接機安置與出入境手續，並提供生活輔導與勞資協調，幫助雇主處理醫療照護、文化差異與勞動管理問題，維持良好勞僱關係，使品牌在外籍家庭看護工推薦名單中備受矚目。

為了保障雇主與外籍看護工權益，「名洋人力資源國際有限公司」設計24小時緊急應變機制，由專業雙語人員釐清糾紛，即時提供精確的翻譯服務，迅速解決雙方誤會或爭議。不僅如此，品牌嚴格遵循《就業服務法》等相關法規，協助企業雇主導入國際人權規範（如RBA），倡導多元、平等、共融（DEI）的職場環境，力求打破歧視和偏見，提升家庭照護品質。

同時，「名洋人力資源國際有限公司」重視外籍看護工的職業發展，除加強工作技能培訓外，也協助符合資格的資深移工申請「中階技術人力」，使移工能長期居留台灣，各大產業也能順利運作，外籍家庭看護工推薦好口碑名不虛傳。

若您正在尋找外籍家庭看護工推薦人選，不妨諮詢榮獲評鑑A級的「名洋人力資源國際有限公司」，專業團隊能依照您的需求，媒合適合的跨國移工看護，並代辦聘僱許可、工作簽證、入境體檢證明、勞健保等行政手續，更負責接機、職前訓練、勞資協調等項目，幫助外籍看護快速適應工作環境，減輕您的照護負擔，現在就點選以下連結，了解更多外籍家庭看護工推薦資訊。

