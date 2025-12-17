外籍實習生補充旅宿業人力 觀光署：權益保障機制討論中

我國旅宿業缺工，業界透過外籍實習生彌補部分人力缺口。(資料照，記者蔡昀容攝)

〔記者蔡昀容／台北報導〕旅宿業人力短缺，業界以來台外籍實習生補足部分缺口，但實習生津貼、工時等權益未受保障。交通部觀光署署長陳玉秀表示，已著手與勞動部討論外籍實習生權益問題，希望能明訂機制，保障其津貼、保險、休息時間等。

我國旅宿業缺工約1萬人，其中最缺的是房務及清潔員約6000人。我國開放外籍學生來台至旅宿業實習，實習時間不得超過其學制一半。實習生並無薪酬，至於是否發放實習津貼及附食宿，則視該國學校及台灣旅宿業者協議內容而定。

觀光署今赴立法院交通委員會備詢報告，陳玉秀會後受訪表示，外籍實習生的權益保障機制確實不夠健全，外籍實習生是重要人才庫，希望他們未來能留在台灣服務，上個月有與勞動部討論其權益問題，希望明訂保障他們的津貼、保險、休息時間等，細節還在研議中。

